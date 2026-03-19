川崎F、U-23日本代表の大関友翔が左足関節捻挫…14日鹿島戦で負傷

川崎フロンターレは19日、U-23日本代表の大関友翔の負傷を発表した。

大関は14日に行われた明治安田J1百年構想リーグ第7節の鹿島アントラーズ戦で負傷。左足関節捻挫（前下脛腓靭帯損傷）と診断された。なお、全治や離脱期間については明かされていない。

現在21歳で川崎F下部組織出身の大関は、2023年にトップチーム昇格。昨季は公式戦31試合に出場し、3ゴール2アシストを記録。今季もJ1百年構想リーグに4試合出場していた。

同日、川崎Fは佐々木旭の左ハムストリング肉離れも発表している。