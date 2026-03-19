冨安健洋、1年9カ月ぶり待望の日本代表復帰。足元を支えるアシックスがエールを贈る

ケガによる戦線離脱を乗り越えた冨安にとって、約1年9カ月ぶりの招集となる。この日千葉県内で行われた発表会見で森保一監督は、「ポテンシャルを考えたときに、コンディションが良ければ日本代表に選ばれて、ワールドカップの舞台で戦うことは当然あっていいこと」と冨安に期待を寄せた。

代表復帰という待望の瞬間に合わせ、離脱期間中も冨安の足元と心を支え続けてきたアシックスが、公式SNSにて彼へのエールを込めた特別動画を公開した。

「ともに進化する」決意を込めたメッセージとして、公開された投稿は、単なるサプライヤーとしてのサポートという枠を超え、選手に寄り添い、共に戦う同社の姿勢を鮮明に打ち出している。

アシックスの担当者は、今回の投稿に際して次のようにコメントを寄せた。

「冨安選手がピッチから離れていた期間、私たちはただ怪我が治るのを待っていたわけではありません。共に次の一歩を踏み出すため、対話を重ねてきました。「The New Beginning -未完の物語の続きをともに- 」というメッセージは、高いレベルでプレーする彼を私たちの技術で最大限サポートしたい、そんな想いが込められています」

昨夏、アーセナルを退団し無所属の状態が続いていたが、懸命なリハビリでコンディションを上げると、昨年12月にオランダの名門・アヤックスへ加入。今月14日のエールディヴィジ第27節では約2年ぶりとなる先発出場を果たして、復活を印象づけている。



