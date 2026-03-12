FC東京、世代別代表の19歳FWが武者修行！ 愛媛に育成型期限付き移籍

愛媛FCは12日、FC東京からFW山口太陽の育成型期限付き移籍加入を発表した。加入期間は2026年6月30日までとなる。

山口はFC東京の下部組織出身で、今季で昇格2年目。世代別の日本代表にも呼ばれる19歳FWだが、ここまでの明治安田J1百年構想リーグで出場機会なしだった。

武者修行を果たすにあたり、山口はFC東京の公式サイトを通じて成長を誓う。

「このたび、愛媛FCに期限付き移籍することになりました。FC東京で過ごした時間のなかで、たくさんのことを学び、自分自身とても成長することができました。一方で、悔しい想いをすることもありました。その悔しさを力に変えて、愛媛FCでは結果で自分の力を証明できるように全力で頑張り、力をつけてまた東京に帰ってきたいと思います。引き続き応援をよろしくお願いします」

一方の愛媛FCでは挨拶の言葉とともに、意気込みを語っている。

「FC東京から加入することになりました山口太陽です。このチームの力になれるように、そして自分自身の価値を結果で証明できるように、日々の練習から全力で取り組みます。自分のゴールで愛媛FCに多くの勝利をもたらせるように戦いますので、応援よろしくお願いします」