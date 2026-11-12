W杯初戦の2日前に心臓へ電気ショック「どうしてこんなことが自分に起こるんだ？」スコットランド代表MFマクトミネイが衝撃告白

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【欧州・海外サッカー ニュース】ナポリ（セリエA）のスコットランド代表MFスコット・マクトミネイがFIFAワールドカップ時の苦悩を明かした。

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ナポリ（セリエA）のスコットランド代表MFスコット・マクトミネイが衝撃の告白をした。

29歳のマクトミネイはスコットランド代表の一員として、今夏のFIFAワールドカップでグループステージの全3試合に出場した。チームは決勝トーナメントに進出できなかったなか、初戦のハイチ代表戦の2日前に心臓に電気ショックを受けなければならなかったと明かした。『ESPN』が伝えた。

「心臓に衝撃を受けるような出来事があった。体調は100パーセントだったが、ワールドカップ初戦の2日前に病院のベッドに座って麻酔をかけられそうになっている状況は、理想的とは言えないよね？」

マクトミネイは今年6月に軽度の不整脈が発見されていた。W杯の初戦の前にスコットランド代表は、マクトミネイが胃の不調のために準備期間中のトレーニングを欠席していたと発表していたなか、衝撃の事実が明かされた。

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「準備は万端で、体調も絶好調だったのに、こんなことが起きて、『どうしてこんなことが自分に起こるんだ？』って思うんだ」

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2024年夏にアカデミー時代から所属していたマンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）からナポリへ移籍していたなか、セリエAでリーグ優勝を果たし、シーズンの年間MVPとなっていた。

その後9月に心臓の不整脈の手術を行った。離脱も余儀なくされたが、今季はここまで公式戦11試合に出場して、5ゴールを記録している。

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マクトミネイは当時を振り返って「ワールドカップの結果を考えると、少なくとも2、3週間は落胆して、精神的に落ち着かない状態が続いた」としつつ、「ワールドカップの後、おそらくキャリアの中で最も失望した瞬間だった。私はいつも物事を前向きに捉えるタイプだが、あの時の失望感はなかなか消えなかった」と語った。

それでも「落ち着いて休息を取る時間が必要だったんだ」と、いまでは前向きに捉えられているという。

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「決して言い訳にはならないが、振り返ってみると、『まあ、過程の一部だったんだ』と言わざるを得ないことだ」

マクトミネイは今月のUEFAネーションズリーグのマケドニア戦とスイス戦を戦うスコットランド代表チームに復帰した。

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「元気だよ。以前よりずっと気分がいい」としつつ、「もちろん、心臓疾患に関するニュースを見たメディア関係者や家族、友人などには、実際よりもずっと悪い状況に見えるだろうが、マンチェスターで行われた手術は比較的簡単なもので、本当にうまくいった。またサッカーができるようになって本当にうれしい。サッカーは私の人生で最も大切なことで、これからもずっとそうだろう」と、決意を新たにした。