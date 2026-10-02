MLBポストシーズン2026を無料で見る方法は？

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2026年のMLBポストシーズンが、9月30日(水)に開幕。ワールドシリーズ連覇を狙うロサンゼルス・ドジャースは、ナショナル・リーグ西地区王者として出場する。

本記事では、MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定、無料視聴方法を紹介する。

MLBポストシーズン2026の試合日程

MLBポストシーズン2026は、日本時間9月30日(水)にワイルドカードシリーズが開幕する。

その後、ディビジョンシリーズ、リーグチャンピオンシップシリーズを経て、10月24日(土)からワールドシリーズが開催される。

ラウンド 日本時間 試合方式 ワイルドカードシリーズ 9/30(水)～10/2(金) 3試合制・2勝先取 ディビジョン(地区)シリーズ 10/4(日)～10/11(日) 5試合制・3勝先取 リーグチャンピオンシップシリーズ 10/12(月)～10/21(水) 7試合制・4勝先取 ワールドシリーズ 10/24(土)～11/1(日) 7試合制・4勝先取

※すべて日本時間。

※各シリーズの試合は先取数が満たされた時点で終了。

※対戦カード・試合開始時間は決定後に追記。

MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信される。テレビでは『NHK』、衛星放送『J SPORTS』で中継が予定されている。

無料視聴方法

Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、毎日MLBポストシーズンの厳選試合をライブ配信。プライム会員なら追加料金なしで視聴可能だ。新規登録する方も、30日間無料体験が設けられているためお得にMLBポストシーズンを視聴できる。





チャンネル 形態 ポストシーズン中継 SPOTVチャンネル(Amazon)

[30日間無料体験あり] ネット ポストシーズン厳選試合、ワールドシリーズ全試合をライブ配信 【ディビジョンシリーズ】

未発表 【リーグチャンピオンシップシリーズ】

未発表 【ワールドシリーズ】

全試合 J SPORTS 衛星放送 注目試合を生中継 【ドジャース vs ブレーブス】

10/4(日)4:55 第1戦 【レイズ vs ヤンキース】

10/4(日)7:25 第1戦 MLB.tv(Amazon)

[7日間無料トライアルあり] ネット 全試合をライブ配信 SPOTV NOW ネット 全試合をライブ配信 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信 NHK 総合・総合サブ 地上波 注目試合を生中継 10/4(日)1:50 ホワイトソックスvsガーディアンズ NHK BS 衛星放送 注目試合を生中継 10/4(日)4:40 ドジャースvsブレーブス

10/5(月)4:55 パドレスvsブルワーズ10/5(月)9:00 ドジャースvsブレーブス

10/6(火)5:55 ホワイトソックスvsガーディアンズ NHK BSプレミアム4K 衛星放送 注目試合を生中継 10/4(日)1:50 ホワイトソックスvsガーディアンズ

※各チャンネルの中継対象試合は対戦カード決定後に発表。

MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験あり

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオ登録方法

Amazonプライムビデオのスポーツページ へアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

【SPOTV NOW】MLBポストシーズンもライブ配信

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

【Lemino】SPOTVパックで全試合配信！

NTTドコモ Lemino

LeminoはMLBポストシーズン2026のワイルドカードシリーズ～ワールドシリーズまで全試合が視聴できる『SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ』を販売。同パッケージは3,000円(税込)で販売されており、MLBだけでなくサウジアラビア・オーストラリアのサッカーリーグの一部試合、BMXなどのコンテンツもライブ＆見逃し視聴可能だ。

SPOTV NOW ポストシーズンパック購入方法

LeminoのMLB特設ページ へアクセス 「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ 詳細はこちら！」をタップ 購入ボタンをタップ dアカウントでログイン 支払い情報を入力 申し込み内容を確認して購入完了

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