「2026 DXTEEN LIVE TOUR 〜Re: Heart & Soul〜」のツアーファイナル公演が、11月24日(火)に開催される。
本記事では「2026 DXTEEN LIVE TOUR 〜Re: Heart & Soul〜」ツアーファイナル公演のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
2026 DXTEEN LIVE TOUR 〜Re: Heart & Soul〜｜概要
大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰からなる6人組グローバルボーイズグループ「DXTEEN」は、全国ツアー「2026 DXTEEN LIVE TOUR 〜Re: Heart & Soul〜」を開催。公演チケットが販売開始直後に完売するなど、人気のツアーとなっている。
「2026 DXTEEN LIVE TOUR 〜Re: Heart & Soul〜」のファイナル公演が、11月24日(火)にShibuya LOVEZで行われ、「U-NEXT」でライブ配信予定となっている。
【放送・配信予定】
前述の通り、「2026 DXTEEN LIVE TOUR 〜Re: Heart & Soul〜」ファイナル公演の模様は「U-NEXT」でライブ配信される。31日間無料トライアルが設けられている、月額見放題プランで視聴可能だ。
- 【開催日程】11月24日18:30開始予定
- 【会場】Shibuya LOVEZ(東京都渋谷区)
- 【販売期間】12月8日23:59まで
- 【配信ページ】U-NEXT
U-NEXT視聴方法
「2026 DXTEEN LIVE TOUR 〜Re: Heart & Soul〜」ツアーファイナル公演は『U-NEXT』がライブ配信。見放題配信で視聴することができる。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。