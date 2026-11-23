「2026 DXTEEN LIVE TOUR 〜Re: Heart & Soul〜」のツアーファイナル公演が、11月24日(火)に開催される。

本記事では「2026 DXTEEN LIVE TOUR 〜Re: Heart & Soul〜」ツアーファイナル公演のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

2026 DXTEEN LIVE TOUR 〜Re: Heart & Soul〜｜概要

大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰からなる6人組グローバルボーイズグループ「DXTEEN」は、全国ツアー「2026 DXTEEN LIVE TOUR 〜Re: Heart & Soul〜」を開催。公演チケットが販売開始直後に完売するなど、人気のツアーとなっている。

「2026 DXTEEN LIVE TOUR 〜Re: Heart & Soul〜」のファイナル公演が、11月24日(火)にShibuya LOVEZで行われ、「U-NEXT」でライブ配信予定となっている。

【放送・配信予定】

前述の通り、「2026 DXTEEN LIVE TOUR 〜Re: Heart & Soul〜」ファイナル公演の模様は「U-NEXT」でライブ配信される。31日間無料トライアルが設けられている、月額見放題プランで視聴可能だ。

U-NEXT視聴方法

「2026 DXTEEN LIVE TOUR 〜Re: Heart & Soul〜」ツアーファイナル公演は『U-NEXT』がライブ配信。見放題配信で視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。