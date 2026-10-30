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Forever YoungGetty Images
『2026 ブリーダーズカップ』をABEMAで無料ライブ配信｜プレミアムで快適視聴
Yuta Tokuma

2026ブリーダーズカップのテレビ放送・ネット配信予定

年に1回行われるアメリカ競馬の祭典「ブリーダーズカップ」。2026年は日本時間10月31日(土)と11月1日(日)の2日間、キーンランド競馬場(ケンタッキー州)で開催される。

世界屈指の競馬の祭典『2026 ブリーダーズカップ』をABEMAで無料ライブ配信プレミアム登録で広告なし

本記事では、フォーエバーヤングが連覇に挑むブリーダーズカップ・クラシックをはじめ、2026年ブリーダーズカップの日程・放送配信予定紹介する。

ブリーダーズカップ｜レース一覧

ブリーダーズカップはアメリカ競馬の祭典と言われ、芝・ダートの各距離・カテゴリーのG1レースが複数開催される。

開催競馬場は毎年持ち回り制となっており、2026年はキーンランド競馬場で行われる。

世界最高峰のダートレース、ブリーダーズカップ・クラシック(ダート2000m)には、日本からディフェンディングチャンピオンのフォーエバーヤングが出走する。

1日目(日本時間10月31日)

発走時刻

レース

出走条件

コース

日本馬

3:55

ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフスプリント

2歳

芝1100m

4:35

ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ

2歳牝馬

ダート1700m

5:15

ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフ

2歳牝馬

芝1600m

5:55

ブリーダーズカップ・ジュヴェナイル

2歳牡馬騸馬

ダート1700m

6:35

ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフスプリント

2歳牡馬騸馬

芝1600m

2日目(日本時間11月1日)

発走時刻

レース

出走条件

コース

日本馬

ブリーダーズカップ・フィリー&メアスプリント

3歳以上牝馬

ダート1400m

2:48

ブリーダーズカップ・ターフスプリント

3歳以上

芝1100m

3:26

ブリーダーズカップ・ダートマイル

3歳以上

ダート1600m

  • ロードフォンス

4:00

ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ

3歳以上牝馬

芝1900m

4:42

ブリーダーズカップ・スプリント

3歳以上

ダート1200m

  • アメリカンステージ
  • テーオーエルビス

5:20

ブリーダーズカップ・マイル

3歳以上

芝1600m

  • アスクイキゴミ
  • ルガル

5:55

ブリーダーズカップ・ディスタフ

3歳以上牝馬

ダート1800m

6:36

ブリーダーズカップ・ターフ

3歳以上

芝2400m

  • ディープモンスター

7:16

ブリーダーズカップ・クラシック

3歳以上

ダート2000m

  • テーオーパスワード
  • フォーエバーヤング
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ブリーダーズカップ｜テレビ放送・ネット配信予定

2026年のブリーダーズカップの模様は、複数のメディアで生中継・ライブ配信される。

ABEMAでは日本時間11月1日(日)に行われる全9レースを無料生中継。日本馬が出走する予定の全レースは実況付きで生中継となる。また特別ゲストとして福永祐一調教師が出演する。

netkeibaTVおよびnetkeiba公式YouTubeチャンネルでは、日本時間10月31日(土)、11月1日(日)の2日間にわたりブリーダーズカップの全レースを生中継。CS・グリーンチャンネルでも、11月1日(日)2:00から8:30にかけ生中継を行う。

サービス

配信日程

ABEMA

11/1(日)の全9レース

netkeibaTV／netkeiba公式YouTubeチャンネル

10/31(土)11/1(日)の全レース

グリーンチャンネル

11/1(日)2:00-8:30

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ABEMA視聴方法

Breeder's CupABEMA

ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では11月1日（日）の全レースをライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況は公式サイトにてご確認ください。

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