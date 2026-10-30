2026ブリーダーズカップのテレビ放送・ネット配信予定

年に1回行われるアメリカ競馬の祭典「ブリーダーズカップ」。2026年は日本時間10月31日(土)と11月1日(日)の2日間、キーンランド競馬場(ケンタッキー州)で開催される。
本記事では、フォーエバーヤングが連覇に挑むブリーダーズカップ・クラシックをはじめ、2026年ブリーダーズカップの日程・放送配信予定紹介する。
ブリーダーズカップ｜レース一覧
ブリーダーズカップはアメリカ競馬の祭典と言われ、芝・ダートの各距離・カテゴリーのG1レースが複数開催される。
開催競馬場は毎年持ち回り制となっており、2026年はキーンランド競馬場で行われる。
世界最高峰のダートレース、ブリーダーズカップ・クラシック(ダート2000m)には、日本からディフェンディングチャンピオンのフォーエバーヤングが出走する。
1日目(日本時間10月31日)
発走時刻
レース
出走条件
コース
日本馬
3:55
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフスプリント
2歳
芝1100m
4:35
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ
2歳牝馬
ダート1700m
5:15
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフ
2歳牝馬
芝1600m
5:55
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイル
2歳牡馬騸馬
ダート1700m
6:35
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフスプリント
2歳牡馬騸馬
芝1600m
2日目(日本時間11月1日)
発走時刻
レース
出走条件
コース
日本馬
ブリーダーズカップ・フィリー&メアスプリント
3歳以上牝馬
ダート1400m
2:48
ブリーダーズカップ・ターフスプリント
3歳以上
芝1100m
3:26
ブリーダーズカップ・ダートマイル
3歳以上
ダート1600m
4:00
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ
3歳以上牝馬
芝1900m
4:42
ブリーダーズカップ・スプリント
3歳以上
ダート1200m
5:20
ブリーダーズカップ・マイル
3歳以上
芝1600m
5:55
ブリーダーズカップ・ディスタフ
3歳以上牝馬
ダート1800m
6:36
ブリーダーズカップ・ターフ
3歳以上
芝2400m
7:16
ブリーダーズカップ・クラシック
3歳以上
ダート2000m
ブリーダーズカップ｜テレビ放送・ネット配信予定
2026年のブリーダーズカップの模様は、複数のメディアで生中継・ライブ配信される。
ABEMAでは日本時間11月1日(日)に行われる全9レースを無料生中継。日本馬が出走する予定の全レースは実況付きで生中継となる。また特別ゲストとして福永祐一調教師が出演する。
netkeibaTVおよびnetkeiba公式YouTubeチャンネルでは、日本時間10月31日(土)、11月1日(日)の2日間にわたりブリーダーズカップの全レースを生中継。CS・グリーンチャンネルでも、11月1日(日)2:00から8:30にかけ生中継を行う。
サービス
配信日程
11/1(日)の全9レース
netkeibaTV／netkeiba公式YouTubeチャンネル
10/31(土)11/1(日)の全レース
グリーンチャンネル
11/1(日)2:00-8:30
ABEMA視聴方法
『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。
無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。
なお、『ABEMA』では11月1日（日）の全レースをライブ配信予定だ。
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況は公式サイトにてご確認ください。