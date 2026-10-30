2026ブリーダーズカップのテレビ放送・ネット配信予定

年に1回行われるアメリカ競馬の祭典「ブリーダーズカップ」。2026年は日本時間10月31日(土)と11月1日(日)の2日間、キーンランド競馬場(ケンタッキー州)で開催される。

本記事では、フォーエバーヤングが連覇に挑むブリーダーズカップ・クラシックをはじめ、2026年ブリーダーズカップの日程・放送配信予定紹介する。

ブリーダーズカップ｜レース一覧

ブリーダーズカップはアメリカ競馬の祭典と言われ、芝・ダートの各距離・カテゴリーのG1レースが複数開催される。

開催競馬場は毎年持ち回り制となっており、2026年はキーンランド競馬場で行われる。

世界最高峰のダートレース、ブリーダーズカップ・クラシック(ダート2000m)には、日本からディフェンディングチャンピオンのフォーエバーヤングが出走する。

1日目(日本時間10月31日)

発走時刻 レース 出走条件 コース 日本馬 3:55 ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフスプリント 2歳 芝1100m 4:35 ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ 2歳牝馬 ダート1700m 5:15 ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフ 2歳牝馬 芝1600m 5:55 ブリーダーズカップ・ジュヴェナイル 2歳牡馬騸馬 ダート1700m 6:35 ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフスプリント 2歳牡馬騸馬 芝1600m

2日目(日本時間11月1日)

発走時刻 レース 出走条件 コース 日本馬 ブリーダーズカップ・フィリー&メアスプリント 3歳以上牝馬 ダート1400m 2:48 ブリーダーズカップ・ターフスプリント 3歳以上 芝1100m 3:26 ブリーダーズカップ・ダートマイル 3歳以上 ダート1600m ロードフォンス 4:00 ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ 3歳以上牝馬 芝1900m 4:42 ブリーダーズカップ・スプリント 3歳以上 ダート1200m アメリカンステージ

テーオーエルビス 5:20 ブリーダーズカップ・マイル 3歳以上 芝1600m アスクイキゴミ

ルガル 5:55 ブリーダーズカップ・ディスタフ 3歳以上牝馬 ダート1800m 6:36 ブリーダーズカップ・ターフ 3歳以上 芝2400m ディープモンスター 7:16 ブリーダーズカップ・クラシック 3歳以上 ダート2000m テーオーパスワード

フォーエバーヤング

ブリーダーズカップ｜テレビ放送・ネット配信予定

2026年のブリーダーズカップの模様は、複数のメディアで生中継・ライブ配信される。

ABEMAでは日本時間11月1日(日)に行われる全9レースを無料生中継。日本馬が出走する予定の全レースは実況付きで生中継となる。また特別ゲストとして福永祐一調教師が出演する。

netkeibaTVおよびnetkeiba公式YouTubeチャンネルでは、日本時間10月31日(土)、11月1日(日)の2日間にわたりブリーダーズカップの全レースを生中継。CS・グリーンチャンネルでも、11月1日(日)2:00から8:30にかけ生中継を行う。

サービス 配信日程 ABEMA 11/1(日)の全9レース netkeibaTV／netkeiba公式YouTubeチャンネル 10/31(土)11/1(日)の全レース グリーンチャンネル 11/1(日)2:00-8:30

ABEMA視聴方法

ABEMA

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では11月1日（日）の全レースをライブ配信予定だ。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況は公式サイトにてご確認ください。