CL・EL・ECLをライブ配信！ WOWOW チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグを中継・配信！ 単月視聴ならWOWOWの月額プランがおすすめ！ 単月視聴ならいつでも解約可能 今すぐ視聴

UEFAチャンピオンズリーグ2026-27のリーグフェーズ第5節が、日本時間11月25日から26日にかけ開催される。

本記事では、チャンピオンズリーグ第5節のLemino配信予定、視聴方法を紹介する。

チャンピオンズリーグ第5節のLemino配信スケジュールは？

UEFAチャンピオンズリーグ2026-27のリーグフェーズ第5節は、日本時間11月25日(水)から26日(木)にかけて開催される。

第5節では、上田綺世が所属しているリールが、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンと対戦。アーセナル対ドルトムントといった強豪対決も行われる。

Leminoでの配信予定は以下の通り。

日時 対戦カード 11月25日(水) 1:45 ボードー/グリムトvsLASK 11月25日(水) 1:45 ガラタサライvsアストン・ヴィラ 11月25日(水) 4:00 アーセナルvsドルトムント 11月25日(水) 4:00 コモvsAEKアテネ 11月25日(水) 4:00 フェイエノールトvsポルト 11月25日(水) 4:00 マンチェスター・シティvsナポリ 11月25日(水) 4:00 ライプツィヒvsRCランス 11月25日(水) 4:00 レアル・マドリードvsPSV 11月25日(水) 4:00 スロヴァン・プラチスラヴァvsベティス 11月26日(木) 1:45 サバーvsバルセロナ 11月26日(木) 1:45 スラヴィア・プラハvsビジャレアル 11月26日(木) 4:00 アトレティコ・マドリードvsヴァイキング 11月26日(木) 4:00 クラブ・ブルージュvsリヴァプール 11月26日(木) 4:00 インテルvsシュトゥットガルト 11月26日(木) 4:00 シャフタール・ドネツクvsフェネルバフチェ 11月26日(木) 4:00 リールvsバイエルン・ミュンヘン 11月26日(木) 4:00 パリ・サンジェルマンvsローマ 11月26日(木) 4:00 スポルティングvsマンチェスター・ユナイテッド

※試合開始時間はいずれも日本時間。

※配信カードや開始時刻は変更される場合があります。最新の情報は、Lemino公式サイトでご確認ください。

チャンピオンズリーグ第5節のLeminoの視聴方法は？

UEFAチャンピオンズリーグ2026-27の第5節は、Leminoプレミアムで視聴できる。

Leminoプレミアムでは、2026年10月以降、UEFAチャンピオンズリーグ2026-27を全試合ライブ配信予定となっているため、第5節の各カードも視聴対象となる。

項目 内容 配信サービス Leminoプレミアム 月額料金 1,540円(税込) 無料期間 初回申込みの場合、31日間無料 配信内容 UEFAチャンピオンズリーグ2026-27を全試合ライブ配信予定

初めてLeminoプレミアムに申し込む場合は、31日間の無料期間を利用できる。無料期間中であれば、第3節の対象試合を追加料金なしで視聴可能だ。

視聴するには、Leminoプレミアムに登録後、Lemino内のチャンピオンズリーグ配信ページから見たい試合を選択すればいい。

なお、無料期間終了後は月額1,540円(税込)で自動更新される。継続利用しない場合は、無料期間の終了日を事前に確認しておきたい。

チャンピオンズリーグ2026-27のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』でライブ配信。『WOWOWオンデマンド』の月額プランなら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

または、『Leminoプレミアム』であれば初回初月無料体験期間が設けられているため、お得に視聴することが可能だ。

Leminoプレミアムなら初月無料トライアルあり！CL＆EL全試合配信

Lemino

Leminoプレミアムでは2026-27シーズンのチャンピオンズリーグを予選プレーオフ～決勝、ヨーロッパリーグをリーグフェーズ～決勝まで全試合ライブ＆アーカイブ配信。リーグフェーズの一部試合はアーカイブ配信のみ視聴可能となる。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題だ。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

■Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2026年9月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

WOWOWオンデマンドなら全試合ライブ配信！

『WOWOWオンデマンド』では、チャンピオンズリーグ2026-27の全試合をライブ配信。以下の加入手続き後はすぐに視聴を開始することができる。また、見逃し配信や関連コンテンツの視聴も可能だ。

■WOWOWオンデマンドの登録手順

① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス

② お申し込みはこちらをタップ

③ メールアドレスを認証

④ 決済方法など必要情報を入力

⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録