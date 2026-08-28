ブンデスリーガ2026-27の視聴方法｜テレビ放送・ネット配信予定

2026-27シーズンのブンデスリーガが、日本時間2026年8月29日(土)に開幕する。

本記事では、2026-27シーズンのブンデスリーガのテレビ中継・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

2026-27ブンデスリーガ｜概要・日程

ドイツサッカー1部リーグ、ブンデスリーガは2026-27シーズンが日本時間8月29日(土)に開幕する。

18チームが出場し、全34節を実施。2027年5月22日(土)に最終節が予定されている。

バイエルン・ミュンヘンに所属する日本代表DF伊藤洋輝をはじめ、多くに日本人選手がプレーしている。

日本人選手(8月28日時点)

後藤 啓介（フライブルク）

鈴木 唯人（フライブルク）

山本 理仁（フライブルク）

伊藤 洋輝（バイエルン・ミュンヘン）

小杉 啓太（フランクフルト）

堂安 律（フランクフルト）

町田 浩樹（ホッフェンハイム）

川崎 颯太（マインツ）

佐野 海舟（マインツ）

板倉 滉（ボルシア・メンヘングラードバッハ）

宇野 禅斗（ボルシア・メンヘングラードバッハ）

橋岡 大樹（ボルシア・メンヘングラードバッハ）

町野 修斗（ボルシア・メンヘングラードバッハ）

田中 聡（シャルケ）

2026-27ブンデスリーガ｜放送・配信予定

2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN』で全試合ライブ配信される。

2026-27ブンデスリーガのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。