ブンデスリーガ2026-27の視聴方法｜テレビ放送・ネット配信予定

2026-27シーズンのブンデスリーガが、日本時間2026年8月29日(土)に開幕する。
本記事では、2026-27シーズンのブンデスリーガのテレビ中継・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
2026-27ブンデスリーガ｜概要・日程
ドイツサッカー1部リーグ、ブンデスリーガは2026-27シーズンが日本時間8月29日(土)に開幕する。
18チームが出場し、全34節を実施。2027年5月22日(土)に最終節が予定されている。
バイエルン・ミュンヘンに所属する日本代表DF伊藤洋輝をはじめ、多くに日本人選手がプレーしている。
日本人選手(8月28日時点)
- 後藤 啓介（フライブルク）
- 鈴木 唯人（フライブルク）
- 山本 理仁（フライブルク）
- 伊藤 洋輝（バイエルン・ミュンヘン）
- 小杉 啓太（フランクフルト）
- 堂安 律（フランクフルト）
- 町田 浩樹（ホッフェンハイム）
- 川崎 颯太（マインツ）
- 佐野 海舟（マインツ）
- 板倉 滉（ボルシア・メンヘングラードバッハ）
- 宇野 禅斗（ボルシア・メンヘングラードバッハ）
- 橋岡 大樹（ボルシア・メンヘングラードバッハ）
- 町野 修斗（ボルシア・メンヘングラードバッハ）
- 田中 聡（シャルケ）
2026-27ブンデスリーガ｜放送・配信予定
2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN』で全試合ライブ配信される。
DMM×DAZNホーダイ
DAZN
2026-27ブンデスリーガのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。
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また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。