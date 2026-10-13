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Kashima AntlersGetty Images
2026-27 ACLエリートをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

ACLエリート第2節 Jリーグクラブの試合予定・対戦相手・日程

AFCチャンピオンズリーグエリート
鹿島アントラーズ
柏レイソル
ガンバ大阪
京都サンガF.C.
ヴィッセル神戸

【ACLエリート放送予定】AFCチャンピオンズリーグエリート・リーグステージ第2節Jリーグクラブの試合予定・地上波テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートは、10月13日(火)から14日(水)にリーグステージ第2節が行われる。

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本記事では、ACLエリート第2節におけるJリーグクラブの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ACLエリート第2節｜Jリーグ勢の試合日程・対戦相手

2026-27シーズンのACLエリートにはJリーグから鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、柏レイソル、京都サンガF.C.、ガンバ大阪が出場している。

Jリーグ勢の試合日程や対戦相手は以下の通り。

試合開始時刻(日本時間)

対戦カード

開催地

10月13日(火)
16:45

ニューカッスル・ジェッツ(オーストラリア)
vs.ガンバ大阪

ニューカッスル・インターナショナル・スポーツセンター

10月13日(火)
19:00

京都サンガF.C.
vs.ラーチャブリーFC(タイ)

京都府京都スタジアム

10月13日(火)
21:15

コンアン・ハノイ(ベトナム)
vs.鹿島アントラーズ

ハンダイ・スタジアム

10月14日(水)
19:00

柏レイソル
vs.ポートFC(タイ)

柏サッカースタジアム

10月14日(水)
19:00

ヴィッセル神戸
vs.全北現代モータース(韓国)

神戸市御崎公園球技場

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ACLエリート第2節｜テレビ放送・ネット配信予定

2026-27シーズンのACLエリートは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ACLエリートのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。

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また、『DAZN』ではACLエリート以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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