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【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・マドリー（ラ・リーガ）のイングランド代表MFジュード・べリンガムの好調の要因は？

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レアル・マドリー（ラ・リーガ）のイングランド代表MFジュード・べリンガムの好調の要因が推測された。

昨季はケガやチームの不振も相まって、公式戦40試合で8ゴール5アシストにとどまったベリンガム。しかしジョゼ・モウリーニョ監督が就任した今季は、18試合ですでに7ゴール5アシストをマークするなど、チームをけん引する大活躍を続けている。

23歳のベリンガムは「今がキャリアの絶頂期なのか？」と問われた際に「そうかもしれないね。今、フットボールを心から楽しめている」とコメントするなど、コンディションの良さを自認している。

そんな同選手に対してスペイン『マルカ』のチトゥ記者は番組『オトラ・ロンダ』にて、「彼は夜遊びを減らした」と好調の一端について推測した。

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「ベリンガムを含む選手たちは、 （無冠となった）2シーズンを経て、自分たちだけが標的にされている状況に陥った。もはやコーチ陣だけの問題ではなかった」

近年のクラブを取り巻く状況によって、ベリンガムらのメンタルが悪化していたと説明。チトゥ記者は「ピッチ外での生活というこの特定の問題は、選手一人ひとりの環境、つまり誰が選手に何かを言うか、選手の態度に不満を持つコーチの環境、さらにはレギュラーの座を争う選手の環境などによって大きく左右される」と説明した。

その上でべリンガムが外出を控えていると発言したチトゥ記者。「正直言って、ジュード・ベリンガムは毎晩外出させておけばいい。何の問題もない」と、こらの行動が直接的にパフォーマンスに影響したかどうかは定かではないとしているが、「外出を減らしたこと。これは事実だ」と語った。