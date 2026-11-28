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【国内サッカー・Jリーグ ニュース】2026/27明治安田J2リーグ第20節が11月28日に埼玉県のNACK5スタジアム大宮で行われ、RB大宮アルディージャはFC今治に3-2で勝利した。

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前節でケガから復帰したばかりのミスター大宮が短い時間で仕事をした。

大宮がJ2後半戦を幸先良くスタートさせた。2連敗で迎えた今治戦は絶対に落とせない試合だったなか、2-2で後半アディショナルタイムに突入。勝ち点3をもたらした歓喜の決勝点は、81分に投入された生え抜きMF小島幹敏のクロスボールから生まれた。

「時間帯的に後ろでつなぐよりもどんどん放り込んでいこうと思った。それがうまくハマった」

30歳のMFは90+4分に右サイドで味方のスローインを受けると、すぐさまゴール前の状況を確認。「前線に高い選手がいたので、そこに蹴っただけです」と左足から供給された正確なクロスは、FW杉本健勇の頭にドンピシャだった。杉本が頭で落とすと、待っていたのはFW豊川雄太で、最後は倒れこみながらもゴールに流し込んだ。

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「負けた後だったので、このまま連敗だと流れが悪くなる。後半戦の1発目を勝って、良いスタートダッシュになったと思う。ここから勢いに乗りたいです」と勝利した大宮は、暫定2位に浮上。悲願のJ1復帰へ弾みのつく白星となった。

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大宮が最後にJ1昇格を成し遂げたのは、J2を優勝した2015年。現在のメンバーで、当時を知る男は30歳の小島だけとなっている。「あのときは家長さん（家長昭博/J1川崎フロンターレ）がスーパーだった。家長さんで（J2優勝まで）持って行ったような感じだった」と、その年のリーグ戦で11ゴールを挙げた先輩の存在が大きかったと、振り返った。

一方で、今季の大宮にも家長に負けず劣らずのタレントがそろっていると口にする。大宮には、勝ち越し弾に絡んだ杉本と豊川はもちろん、計10ゴールでJ2得点ランキングトップを走るFWカルリーニョス・ジュニオや、RBライプツィヒ（ブンデスリーガ）からレンタル移籍中のFW山本桜大、ここまで7アシストを記録しているDF関口凱心をはじめ、J2屈指のプレーヤーが集まっている。

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小島は仲間たちへ信頼を置いた上で、J1復帰に向けてはこの日の今治戦のような「勝負強さ」を継続させるべきだと語る。背番号7が引き合いに出した一戦は、J1昇格とJ2優勝を決めた2015年のJ2第41節大分トリニータ戦だ。大宮はこの試合で2得点を先取されるも、ドラガン・ムルジャの2ゴールで追いつくと、87分に家長がPK弾を沈めて、逆転勝利を収める「勝負強さ」を見せいていた。

「なんか2015年は勝負強さがありましたよね。大分（トリニータ）戦だっけ。最後にPKを決めて、0-2から3-2に持って行った。ここから上位対決が続くなかで、そういうのが出るんじゃないですかね」

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今治戦は追いつかれる展開だったが、3-2で勝ち切ってみせた。大宮は今後、順位の近いカターレ富山、ベガルタ仙台と対戦した後、年をまたいで横浜FC、ジュビロ磐田、北海道コンサドーレ札幌、湘南ベルマーレ戦と、強敵との試合が続くなかで、「勝負強さ」を発揮できるか。

いよいよ幕を開けたJ2後半戦。小島は「狙えると思う」と10年ぶりのJ1へ照準を合わせ始めた。

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取材・文＝浅野凜太郎