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【国内サッカー・Jリーグ ニュース】2026/27明治安田J2リーグ第20節が11月28日に埼玉県のNACK5スタジアム大宮で行われ、FC今治はRB大宮アルディージャに2-3で敗れた。

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今治は大宮に先制されるも、38分にクロスボールから混戦を生み出して最後はMF駒井善成が押し込んだ。再び失点するも、87分にセットプレーからロングボールをゴール前へ送って、FWウェズレイ・タンキが詰めた。最後まで粘り強く戦ったが、試合終了間際に被弾して2-3で3試合ぶりの黒星となった。

今治は、今月14日に元日本代表監督の岡田武史氏をテクニカルスタッフに登録。同月21日に行われたJ2藤枝MYFC戦で8試合ぶりの白星を飾ると、続くJ2テゲバジャーロ宮崎戦も2-1で勝利していた。

岡田テクニカルスタッフは3連勝がかかった大宮戦をスタンドから見つめていた。今治の得点シーンでは選手たちと同様に力強いガッツポーズを見せるなどして共闘したが、試合結果に肩を落としていた。

残念争い中の今治にとっては悔しい敗戦となった一方で、選手たちは確かな“岡田効果”も感じていた。久保山由清監督が「（岡田さんは）細部に徹底することや、やり続けることを大事にしているなかで、そのことを選手に分かりやすく、ダイレクトに伝えることを、岡田さんからアドバイスもらっています」と語ったように、岡田氏が日ごろから共有しているという「徹底する姿勢」がピッチ上で表現されていた。

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結果こそつかめなかったが、体を張った守備や球際でのファイトに重きを置き、上位の大宮を苦しめた。ボールを握られる展開を想定しつつも、5バックで守りを固めながら、ロングボールやカウンターを中心に一発を狙い続けた。葛藤もありながら、割り切った戦い方を貫いた。

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同点弾を奪った駒井は「やりたいプレーを押し殺してでも、チームのみんなが一つの方向に向かっているので、そこを崩すわけにはいかない。森（晃太）も本当だったら足元で受けたいだろうし、僕も足元で受けてボールを散らしていくタイプですが、ベクトルを合わせないと勝ち点を取りにいけないと感じているなかで、『今治のために』という気持ちが、徹底したサッカーをやれている要因なのかなと思います」と、前線からハードワークを続けていた。

「練習から指示を受けています。岡田さんを含めて、割り切ったサッカーをやっていくとしている」

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左ウィングバックで先発フル出場したMF近藤高虎も“岡田効果”を明かす。

サイドで上下動を繰り返していた背番号9は「岡田さんが日ごろから言っているのは、『プレスが甘い』と。本気でボールを取りに行くことを、個人が個人が見直せと言われている。相手をビビらすじゃないですけど、プレスのスピードを上げろと。あと前にボールを上げるじゃないですけど、自分たちは徹底して蹴って、裏に抜けていくぞと言われていて、そこは印象に残っています」と、守備時はボールホルダーに対して激しく襲い掛かり、隙あらばセンタリングをゴール前に放り込んだ。

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実際に、今治がこの日挙げた2得点はいずれもゴール前へのロングボールから生まれた。「前よりも自分たちのやりたいことが徹底できている。負けましたけど、徐々に良くなっていると思うでのプラスに捉えてやっていきたい」と近藤はうなずいた。

険しい道のりは続くが、徹底したスタイルでここから巻き返せるか。今治のJ2後半戦が始まった。

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取材・文＝浅野凜太郎