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【Jリーグ コラム】2026/27明治安田J1リーグ第16節が11月25日に千葉県のフクダ電子アリーナで行われ、名古屋グランパスはジェフユナイテッド千葉に2-1で逆転勝利を収めた。

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1-1で迎えた73分にMF高嶺朋樹が叩き込んだのは、強烈な無回転ミドルシュートだった。チームを公式戦7試合ぶりの勝利に導いた背番号31は、ミシャこと、ミハイロ・ペトロヴィッチ監督に頼らないアドリブでチームを支えていた。

■理不尽なゴラッソ「一瞬の間みたいなものがある」

理不尽ーー。思わず記者席で頭を抱えてしまうほど、見事な一撃だった。

名古屋は1-1で迎えた27分に敵陣右サイドでフリーキックのチャンスを獲得。ゴール前の人数は足りていたが、キッカーのMF中山克広は相手の隙を突いて、すぐそばの中央にポジションを取ったMF高嶺朋樹にボールを預けた。

事前にデザインされたものではなく、「自分たちの判断で、いいアレンジをしながらでした」。（高嶺）

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寄せが遅れる千葉のディフェンス。高嶺はこの好機を逃さまいと、中山にパスを戻すそぶりのワンフェイクで時間を作る。これで一瞬の間ができて、「うまくフリーにできた」と準備は整った。

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距離は約30メートル。「パワーというよりはミートを意識して、枠内に収められるようにしました」と左足から放たれた大砲は、左右に揺れるブレ球だった。シュートは瞬く間にゴール前へ到達し、千葉GKホセ・スアレスの太い腕を押しのけて、そのままネットに突き刺さった。

「止められるにせよ、（相手にとって）難しい対応になると思いました。ああいうゴールが決まるときは、一瞬の間みたいなものがある。今日はそれがあった。冷静になる瞬間を持つことが、いいシュートにつながる要因だと思っていたので、いいシュートになって良かった」

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一振りでチームを救った。仲間たちは「いいゴールだった」「助けてもらった」 と高嶺を称賛。残念ながらゴールスコアラーが満を持して披露したひざスライディングのパフォーマンスは「初めて刺さりました」と芝に引っかかって失敗となったが、清々しい笑顔が光っていた。

「チームが苦しいなかで、勝利につながるゴールで助けられたのは良かったです」

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公式戦6試合未勝利だった名古屋に光が差した。

■「臨機応変に対応して」千葉を押し込む

名古屋は3連勝で勢いに乗る千葉のホームに乗り込んでいた。16分に千葉が先制するまでは、両チームの今の状況が試合内容にハッキリと表れていた。名古屋は千葉にボールを握られ、カウンターからもチャンスを招いていた。

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ただ、焦らずに状況を整理した。MF稲垣祥とダブルボランチを組んでいた高嶺は、攻守において息の合ったプレーを見せる。どちらかが前に出れば、もう一人は後ろでリスク管理を徹底し、徐々に流れを引き寄せていった。

さらに高嶺は柔軟な判断でセンターバックの位置にも入り、名古屋のビルドアップを助けた。そして機を見ては前線へ駆け上がり、相手陣地内でのパス回しに加わった。

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「［4-1-5］のボール回しになっていたんですけど、なかなか一つのミスでゴール前まで運ばれてしまうことが多かった。そのなかで、祥くんの周りに誰かが立つことが大事だなと、きょう改めて再確認できました」

「［3-2-5］でも、［4-1-5］でも自分が臨機応変に対応して、カウンター対策を前半の入りからするべきだった。途中に修正できて得点にもつながったので、選手間で変えていける部分でした」

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相手を押し込む時間が増えた名古屋は39分に同点弾。左サイドでの崩しから、最後はFW和泉竜司がボックス内で振り向きざまに、鮮やかなシュートをゴール右隅へ流し込んだ。高嶺のゴールがクローズアップされるが、こちらも見事な一撃だった。

その後も名古屋は試合の主導権を握った。サイドチェンジで千葉を揺さぶって疲れさせれば、ボールを受けた両ウィングバックが高い位置から厚みのある攻撃を繰り返す。カウンターを受けても、全員が即時奪還の精神で足を動かし続けた。

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そして、高嶺の理不尽なゴラッソである。名古屋は2-1で逆転勝利を収めた。

主将の稲垣も「あの高さまで全体を押し上げられるのは、前節からのバージョンアップした姿」と語ったように、6戦未勝利だったチームに見えなかった。

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■光り続けた高嶺の判断

ミシャこと、ミハイロ・ペトロヴィッチ監督の下で攻撃的なポゼッションサッカーを志向している名古屋。ミシャ式と呼ばれる戦術には選手たちも手ごたえを抱いている。一方で、“戦う”というサッカーの根幹がおろそかになってしまう時期もあったという。

北海道コンサドーレ札幌時代にもミシャ監督と共闘している高嶺は、指揮官のサッカーを体現する上で必要な姿勢を示した。

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「きょうは、ミシャの戦術うんぬんよりも、基本的な走る、球際のところを90分とおして取り組めたのかなと思います」

ミシャ式をただ実行すれば勝てる…わけではない。大事なのは選手たちがピッチ上で、勝つための最適解を導き出そうと、頭をひねること。この日の勝利に貢献した高嶺が見せた無回転ミドルシュート、中盤とディフェンスラインを行き来しながら戦況を読むプレーの数々、戦術の前にファイトを重んじる姿勢は、自身の判断・考えによって生まれたものだった。ミシャ式を大事にしながらも、高嶺が状況に応じて見せたアドリブの数々が7試合ぶりの勝利を手繰り寄せた。

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「明らかにセカンドボールの反応や意識は変わっている。そのなかでミシャの戦術があるということ。基本的なところを、なあなあにすることなくやっていきたい」

指揮官の型にハマらない男であると同時に、目指すスタイルに対して人一倍の理解を持つ一人でもある高嶺は、チームの中心人物として名古屋を引っ張っていく覚悟だ。

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「連勝しないと何も変わらない。何も満足することなくいい準備をしたいです」

ミシャだって、ひざスラのやり方までは教えてくれないだろう。それでも高嶺ならば、次こそ成功させてくれるはず。

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取材・文＝浅野凜太郎