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【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・ソシエダ（ラ・リーガ）のペッレグリーノ・マタラッツォ監督がMF久保建英らについて言及した。

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レアル・ソシエダ（ラ・リーガ）のペッレグリーノ・マタラッツォ監督がMF久保建英らについて言及した。

レアル・ソシエダは26日のUEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第5節でクリスタル・パレス（プレミアリーグ）と対戦。退場者を出してしまったことも響き、1-2で敗れた。久保は3試合連続でベンチスタートとなり、そのまま試合に出場しなかった。

この日は右サイドにBチームから上がって来た新星FWジョブ・オチエンが先発していたなか、ソシエダのマタラッツォ監督は「ジョブは素晴らしいプレーをした。とても良い試合だったし、他の選手たちも非常に良いパフォーマンスを見せてくれた」としつつ、「だから今回の決定はジョブにとって有利なものであって、タケや他の選手にとって軽視するようなものではなかった」と言葉を続けた。『as』が伝えた。

「ジョブは、私たちが今日求めていたタイプの選手だった。中盤を固めるために、深く走り込んで中盤に人数をかけ、ピッチ中央の動きを通してコントロールを生み出す選手を2人起用したかった。だからこそジョブが出場し、彼はもっとプレーする準備ができていることを示してくれたと思う」

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「しかし、だからといってタケがチャンスを逃しているとか、そういうことではない。誰もが準備万端でなければいけないし、ピッチに立ったら、パフォーマンスを発揮する時なんだ」

久保は今季18試合で6回目の出番なしとなった。次節は29日のラ・リーガ第14節セビージャ戦となるなか、出場機会を得られるか。