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【欧州・海外サッカー ニュース】国際サッカー連盟（FIFA）がハッキング被害に遭った。

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国際サッカー連盟（FIFA）がハッキング被害に遭った。

アメリカ『ESPN』は26日、FIFAの広報担当者から「FIFAは、個人情報および企業情報の一部に不正アクセスされるというサイバー攻撃の被害に遭ったことを確認しました。FIFAは、法執行機関を含む関係当局と緊密に連携して対応にあたっています」と被害の報告があったと伝えた。

「FIFAは、情報の不正取得および公開、特に個人データの不正公開を断固として非難します。このような行為は、プライバシーに対する重大かつ容認できない侵害であり、関係者に重大な影響を及ぼす可能性があります」

「ハンサムボーイ・ハッキングクラブ」と名乗るグループが、「X」上でFIFAのデスクトップ画面と思われるスクリーンショットを公開しており、今回の攻撃について犯行声明を出したという。FIFA側のシステムや技術的な不具合が原因ではなく、同グループのハッカーがFIFA職員になりすましてアクセスしたようだ。

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『ESPN』によると、今回のハッキングで流出したデータはFIFAが保有するデータの0.1パーセント未満であり、盗まれた文書には物議を醸し、最終的に頓挫したFIFAフォワード・エンタープライズ構想に関連するものは含まれていなかったという。

不正アクセス、ハッキングの被害は日本でも続出しており、企業や公共機関が情報漏えいなどの対応に追われている。