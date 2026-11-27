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【欧州・海外サッカー ニュース】UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第5節のマルセイユ（リーグ・アン）対レフスキ・ソフィア（ブルガリア）戦でファンが負傷した。

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ブルガリアのイリアナ・イオトワ大統領が、マルセイユ（リーグ・アン）を非難した。

マルセイユはUEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第5節で、ブルガリアのレフスキ・ソフィアに1-0で勝利した。

試合開始直前には、両チームのサポーターが衝突する事件が発生。発煙筒が観客性に投げ込まれるなどして、ブルガリア人のファンが11人負傷、うち5人が入院したという。『RMC SPORT』が報じた。

イオトワ大統領は自身の「Facebook」に「マルセイユからの映像はひどい！」と投稿した。

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「ブルガリアのファンに対する攻撃は、世界中の何百万人もの人々を結びつける偉大なスポーツの一つを冒涜する行為だ」

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「誰もが安全を心配することなく、自分のチームを応援できるべきだ」

ブルガリア外務省は、スタジアムでブルガリア人ファンの安全が確保されていたのかどうかを、UEFAに調査するよう求めたという。ブルガリア外務省はサポーターの衝突を「強く非難」。フランスに「徹底的な調査」を求める外交文書を送ったと発表した。

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『rfi』によれば、キックオフの約10分前には、マルセイユのファン数名が、ブルガリア人サポーターの一団を追いかけていたという。眼の負傷、頭部外傷、肩の脱臼などの負傷に見舞われたブルガリアのファンがいるようだ。

レフスキ・ソフィアのフリオ・ベラスケス監督も「これは非常に遺憾な出来事だ。サッカーにおいてこのような事件は容認できない」と怒りをあらわに。「今回の事件に巻き込まれたファンの方々を支援します。深刻な事態になっていないことを願っています。この状況に大変心を痛めている」とした。

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なお、マルセイユ側は「これらの事件の正確な状況を把握するために取り組んでいる」としており、同クラブのブルーノ・ジェネジオ監督は「私たちは社会が暴力的な時代を生きている。だからこそ、これは非常に残念なことだ」と語った。