共有 GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】デポルティーボ（ラ・リーガ）のFWピエール＝エメリク・オーバメヤンが交通事故に遭った。

広告

デポルティーボ（ラ・リーガ）のFWピエール＝エメリク・オーバメヤンが交通事故に遭った。

オーバメヤンは26日の午前9時すぎに、車でデポルティーボの練習場に向かう途中で、別の車両と衝突したという。『as』『マルカ』が伝えた。

事故はスペインのピアデラ地区の高速道路で起きた。

幸い、スポーツカーを運転していたオーバメヤンと、衝突した車の運転手にもケガはなかった。

広告 広告

オーバメヤンやそのまま自分で車を運転して練習場へ向かい、トレーニングを行ったという。

Related Topics

オーバメヤンは「ちょっとしたヒヤリとする出来事だった。人生にはこういうことも起こるし、一番大切なのは事故に遭った人が無事だったこと、そして僕も無事だったことだ」とコメントした。

これまでドルトムントやアーセナル、バルセロナ、マルセイユといったクラブで活躍してきた37歳のオーバメヤンは、今夏にデポルティーボへ加入。リーグ戦10試合で5得点2アシストと、デポルティーボの攻撃をけん引している。

広告

次節は古巣のバルセロナ戦となるなか、「僕にとって特別なことではない。ただ、世界屈指の強豪チームとの対戦というだけだ」としつつ、「劣等感を抱かず、自分たちのスタイルを貫く必要がある。しかし同時に謙虚さも忘れてはならない。ミスを犯せば、相手チームは容赦なく罰してくるだろう」と意気込んだ。