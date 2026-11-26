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【欧州・海外サッカー ニュース】元イングランド代表FWラヒーム・スターリングが有罪判決を受けた。

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元イングランド代表FWラヒーム・スターリングが有罪判決を受けた。

31歳のスターリングはイングランド代表として82試合に出場し20ゴールを挙げた。リヴァプールやマンチェスター・シティ、チェルシー、アーセナルといったプレミアリーグの強豪クラブでプレーしてタイトル獲得などに貢献していた。

しかし近年は不調に苦しんでおり、昨季はフェイエノールト（エールディビジ）でリーグ戦8試合の出場にとどまった。現在は無所属となっている。

そんななか、今年5月には高速道路でランボルギーニを危険運転。危険運転と亜酸化窒素所持（笑気ガス）の罪で起訴されたなか、9月には自身の罪を認めた。裁判所はスターリングに執行猶予付きの12カ月、執行猶予18か月の禁錮刑を言いわたした。『スカイ・スポーツ』が伝えた。

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スターリングは2年間の運転禁止処分を受け、100時間の無償社会奉仕活動を行う義務を負うことになった。今後運転免許を取得するためには、運転免許試験を再受験しなければならない。なお、違法な吸入を目的とした亜酸化窒素ボンベ6本を所持していたこと、C級薬物に該当すること、および検体提出を拒否したことを認めている。

裁判所はスターリングが十分な睡眠を取らずに、ガスを摂取しながら運転したことによって、人々を危険にさらしたとした。一方で、地方裁判所判事カースティ・オールマ氏は、スターリングが自身の行動を後悔していることや同選手の性格に関する証言、いくつかの慈善活動に深く関わっているという点が情状酌量の余地にあるとした。