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【欧州・海外サッカー ニュース】日本代表のMF堂安律が今夏のサウジアラビア移籍報道について語った。

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日本代表のMF堂安律が今夏の移籍報道について語った。

フランクフルト（ブンデスリーガ）は現地時間28日にVfBシュトゥットガルトと対戦する。クラブ公式は試合を前に、堂安へのインタビューを公開。堂安は自身の現在地について「僕は自分の役割に完全に集中しています」と口にした。

「ウイングよりも中央寄りのポジションです。試合を重ねるごとに経験を積んでいて、この新しい役割を本当に楽しんでいます。数字は嘘をつきません。もっとゴールを決めたい、あるいはもっとゴールに関わりたいと思っています。でも監督はゴールやアシストだけでなく、守備の出来や全体的な守備力といった数字も見ています。その点では、自分の仕事が認められていると感じています」

今季は公式戦10試合に出場している28歳の堂安だが、ここまではノーゴールとなっている。堂安は周囲の期待を理解しつつも、「監督のゲームプランが僕の最優先事項です。バランスが大切なんです」とした。

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今夏のFIFAワールドカップ後には、サウジアラビアへの移籍報道があった。巨額オファーだったとされているが、最終的に堂安は残留を決断。アディ・ヒュッター監督は移籍も受け入れてくれていたようだが、さまざまな人たちと相談していたという。

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「移籍の可能性について、普段はあまりアドバイスを求めないのですが、今回は家族に相談しました。妻は僕がトップリーグで長くプレーし続けることを望んでいますし、僕自身もサウジアラビアへの移籍には完全に納得していたわけではありませんでした。フランクフルトに残ることができて本当にうれしいです。トップチームでトップリーグでプレーできて、とても楽しんでいます」

「監督は優れたコーチであるだけでなく、人間性も素晴らしいことが分かりました。こうした尊敬の念、良好なコミュニケーションが、僕がここに残る決断をする上で大きな助けとなりました」

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また、堂安は「フランクフルトは本当に気に入っています。日本よりもプライバシーが尊重されるので、生活も少し楽です。特に家族と出かけている時はそうです。日本ではよくあることですが、フランクフルトでは直接声をかけられることがありません。もちろん、ファンの方々に声をかけられるのは嬉しいですが、家族と出かけている時はプライバシーを尊重してほしいと思っています」と、ドイツでの生活に充実しているようだ。