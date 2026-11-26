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【欧州・海外サッカー ニュース】ジョゼップ・グアルディオラ氏がイタリア代表監督を打診されたときを振り返った。

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ジョゼップ・グアルディオラ氏が今後について語った。

昨季限りでマンチェスター・シティ（プレミアリーグ）の監督を退任したペップことグアルディオラ監督。これまでバルセロナやバイエルン・ミュンヘンといった強豪クラブでも数々のタイトルを獲得してきた指揮官には、イタリア代表をはじめ、ブラジル、アメリカといった代表チームが招聘に動いていたと、一部で報道されていた。

そんななか『ロマーリオTV』に登場したグアルディオラ監督は「このことについて話すのは初めてだが、ええ、彼らとは話した」として、FIFAワールドカップから3大会連続で遠ざかっているイタリア代表から打診があったと明かしつつ、話を断った経緯を語っている。『ESPN』が伝えた。

「イタリアのような国に『ノー』と言うのは恥ずかしかった。イタリア代表を率いることは、私のキャリアにおける最大の栄誉の一つだっただろう」

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「しかし、私は立ち止まる必要があると気づいた。もし2年前に連絡があったら、おそらく受け入れていただろう。しかし、私が心から尊敬するパオロ・マルディーニとレオナルドから連絡があったとき、私はもう立ち止まらなければならないと悟った」

「自分だけの時間が必要だったんだ。18年間コーチとして、3日おきに試合をこなしてきた後、たまには『ふぅ』と息抜きしたくなる時が来るものだ」

一方で、グアルディオラ監督は「復帰するなら、誰かが私を必要としてくれるからだ」と監督業に戻る可能性は否定せず。その上で、もしも指揮してみたいチームがあるとすれば「代表チーム」だと語った。