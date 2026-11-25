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【国内サッカー・Jリーグ ニュース】2026/27明治安田J1リーグ第16節が11月25日に千葉県のフクダ電子アリーナで行われ、名古屋グランパスはジェフユナイテッド千葉に2-1で逆転勝利を収めた。

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今季リーグ戦で9試合ぶり2度目の先発出場となった名古屋MF甲田英將は、右ウィングバックの位置から千葉ディフェンスをかき乱した。

名古屋の下部組織出身の甲田は他クラブへの育成型期限付き移籍を経て、明治安田J1百年構想リーグよりクラブに復帰。身長168センチと決して恵まれた体格ではないが、切れ味の鋭いドリブルなどで存在感を発揮している。

名古屋は千葉戦を公式戦6試合未勝利の状況で迎えたなか、生え抜きの23歳が右サイドを任された。「試合前から1対1での仕掛けは求められていた。そこで崩すことは常に意識しろと言われていました」と、スタメン奪取に向けてアピールした。

「相手の入りの圧力が強くて、そこで押されてしまったという改善点はありますが、最後まで自分たちのサッカーをしたことは良かった」

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16分に先制点を許したが、以降は主導権を握った。両ウィングバックが高い位置を取って、相手を押し込み、厚みのある攻撃を繰り返した。39分には左サイドでの崩しから、最後はFW和泉竜司が混戦の中で右足を振って流し込み同点とした。

甲田は期待されたドリブル突破はもちろん、守備でも貢献。敵陣深くからカウンターを受ければ、懸命なプレスバックを見せて、千葉を自由にさせなかった。71分にベンチへ下がり「得点とアシストをしたかった」と悔しさをのぞかせるも、「チームとして勝てたのが一番です」と安堵の表情。名古屋は直後の73分にMF高嶺朋樹が無回転の強烈なミドルシュートを叩き込み、そのまま2-1の逆転勝利を収めて、12位となった。

ほしかった個人としての結果こそつかめなかったが、「なかなか勝てていないなかで1勝できたことは大きい。ここから連勝につなげていけるようにしたい」と、甲田はすぐさま中3日で迎える次節のアビスパ福岡戦に照準を合わせた。