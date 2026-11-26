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【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・ソシエダ（ラ・リーガ）のペッレグリーノ・マタラッツォ監督が、日本代表MF久保建英について語った。

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レアル・ソシエダ（ラ・リーガ）のペッレグリーノ・マタラッツォ監督が、日本代表MF久保建英について語った。

レアル・ソシエダは現地時間26日にプレミアリーグのクリスタル・パレスとUEFAヨーロッパリーグで対戦する。試合前の記者会見に出席したマタラッツォ監督は久保への信頼を口にした。『noticias de gipuzkoa』が伝えた。

11月の日本代表vsブラジル代表戦でもゴールを挙げた久保だが、クラブでは苦戦を強いられてる。今季は公式戦12試合に出場して1得点1アシストとなっているが、途中からの出番が多くなっている。

それでもマタラッツォ監督は「ここ数週間、タケは素晴らしい姿勢を見せてくれている。非常に良いトレーニングを積み、計画通りにプレーしてきた。チームと目標達成のために全力を尽くしてくれている」として、久保への期待を語った。

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「彼はオープンスペースでのスキルに優れ、1対1でディフェンダーを引き出すのが得意で、視野も広い。非常に完成度の高い選手だ」

次の試合 CRY UEFAヨーロッパリーグ 15:00 RSO 視聴する

「彼のプレーと強みをもっと見たいと思っている。ただ、そのポジションには競争があり、試合状況に応じて起用する。タケはこのチームにとって重要な存在だ」

指揮官が「この試合に勝つことは必須だ」とするパレス戦で、久保は出番を得られるか。