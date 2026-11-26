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【欧州・海外サッカー ニュース】バーンリー（チャンピオンシップ）が苦しんでいる。

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MF旗手怜央の所属するバーンリー（チャンピオンシップ）が苦しんでいる。

昨シーズンにプレミアリーグから降格したバーンリーは、今季のチャンピオンシップで第17節を終えて、1勝8分8敗。降格圏の23位となっている。

直近のバーミンガム戦はホームのターフ・ムーアでの一戦だったが、0-2で敗れた。これにより24試合連続でホーム未勝利で、最後にターフ・ムーアで勝利してから403日が経過。これはイングランドサッカー史上最悪の記録であるという。『ESPN』が伝えた。

試合後にはブーイングが飛んだなか、バーンリーのファビオ・セレスティーニ監督は「ファンの皆さんが苛立っているのは理解できる。彼らは長い間、ここでの勝利を待ち望んでいました。ファンの皆さんの反応はまさに今の状況を表しているので、気を引き締めて、より一層努力するしかありません」と言葉を続けた。

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「良い点が見られれば、彼らは当初と同じように100パーセント私たちを支持してくれる。彼らは不満を抱えているが、私たちはそれを変えなければならない」

「バーミンガムはペナルティエリア内外の両方で我々より優れていたので、我々は負けた。ピッチ中央の70メートルでは我々の方が優勢だった。しかし、相手はシュートを1本放ち、1ゴールを決めたため、非常に苦しい試合となった」

「もしも​​っと効率的にプレーできるようになれば、チームに対する私の自信は揺るぎないものになるだろう。良い兆候が見えている。明日はまた別の日。私たちは戦い続けなければいけない」