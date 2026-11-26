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【欧州・海外サッカー ニュース】ゴールを決めたLOSCリール（リーグ・アン）FW上田綺世への評価は？

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LOSCリール（リーグ・アン）FW上田綺世が見事なゴールを決めた。

リールはUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節でバイエルン・ミュンヘンと対戦した。先制点を奪われる苦しい展開だったが、47分に得点するも、ボールに押し込んでいた上田のファウルによって取り消しとなった。それでもフランス『レキップ』が「日本人ストライカーが活躍するのは時間の問題であり、スタッド・ピエール・モーロワを熱狂させ、同点ゴールを決めた」としたように、試合終盤に値千金の同点弾を奪った。

62分に左ボックス内でボールを受けると、そのまま右足シュート。ボールはゴール右隅に吸い込まれ、見事なゴールが決まった。

先月14日のアーセナル戦(0-3)後に足底筋膜断裂によって、約1カ月戦列を離れていたなか、復帰後初先発となった試合で自身の価値を証明した。リールはさらに1得点を追加し、2-1で逆転勝利を収めた。『レキップ』は上田を次のように評している。

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「アーセナル戦での負傷から1カ月以上を経て先発に復帰した日本人ストライカーは、監督の期待に応えた。チャンスも盛り上がりも乏しい前半、出場は可能だったもののチームメイトとの連係はほとんど見られなかったが、元フェイエノールトの選手は試合の流れを変えた。当初はキミッヒへの軽いファウルでVAR判定によりウパメカノのオウンゴールが取り消されたが、その後、ペナルティエリア内でストライカーらしい見事なシュートを決め、同点に追いついた。この決定的なゴールは、リールの後半の素晴らしいプレーを後押しし、チームを勝利へと導いた。彼にとって忘れられない重要な一戦となった」

また、リールのダヴィデ・アンチェロッティ監督はクラブ公式サイトにて「綺世のゴールは、ゴールの位置を熟知している選手のゴールだった。リヨン戦でも狙っていたのと同じゴールだ。ただ、今日はラッキーだったね。彼は得点するのに多くのチャンスを必要としない選手で、それが重要な点だが、今日はデュエルが多く、体力的にもまだ万全ではなかったため、彼にとっては難しい試合だった。彼は1時間プレーする予定で、その役割を果たしてくれた。上田がLOSCの選手であることを大変うれしく思う」とコメントしていた。