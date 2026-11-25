共有 GOALをGoogleでフォロー

【国内サッカー・Jリーグ ニュース】2026/27明治安田J1リーグ第16節が11月25日に千葉県のフクダ電子アリーナで行われ、3連勝していたジェフユナイテッド千葉は名古屋グランパスに1-2で逆転負けした。

広告

「ここが踏ん張りどころ」

センターバックでフル出場した千葉DF鈴木大輔キャプテンが、チームの現状について語った。

開幕5連敗といった苦しい時期を経て、前節の柏レイソル戦で3連勝を果たした千葉だったが、名古屋に苦しめられた。千葉は16分にFWエリソンとの連係でゴール前へ侵入したMF安井拓也が、そのまま右足シュートを流し込んで先制点を奪った。

しかし、その後は名古屋に主導権を握られる展開。両ウィングバックも加わった厚みのある波状攻撃を繰り返す名古屋のアタックを押し返せなかった。39分に同点にされてからも、状況は変わらない。相手のパスを引っかけてカウンターにつなげる場面もあったが、ゴールとはならなかった。

広告 広告

「逆に耐えられれば、もう一回パワーを出して、相手にとって嫌な時間を作れたと思う。だけど、もう一個前に出るべきところでの失点や、押し込まれたところでの失点など、ポイントになるところで痛かった」と鈴木大が悔やんだように、千葉は73分に痛恨の失点。左サイドでのフリーキックを素早くリスタートされると、ボールホルダーの名古屋MF高嶺朋樹に寄せ切れず、そのまま見事なロングシュートを決められてしまった。

Related Topics

「あそこは一瞬、時間が止まったような感じはしました。セットプレーがらみで相手にスペースを与えすぎたと思います。自分たちも中を固めてはいたけど、ミドルシュートが得意な選手にあれだけの時間と、余裕を与えるとあのようになってしまう」

試合はそのまま1-2で終了。連勝の勢いを継続させたかった千葉だが、名古屋に阻まれて、順位は14位となった。降格圏とはわずか2ポイント差となっている。

広告

最終ラインから味方を鼓舞し続けていた鈴木大は「ホームで勝ち点3を取れなかったことはすごく悔しい」と肩を落とした。それでも「いまの自分たちの状況を考えると、上にも下にも行ける」とすぐさま前を向いた。

「なかなか自分たちの良さを出させてもらえなかった相手に対して、それでも勝ち点を拾う、それでも勝ち点3を持ってくるところは確実にやるべき試合だった」と勝負強い集団になる必要性を説きつつ、「そういうチームになっていかないと、上にはいけないと痛感させられた」と、この試合を糧にしていく。

広告

次節は中2日でJ1ヴィッセル神戸戦となる。千葉は明治安田J1百年構想リーグのチャンピオンを叩き、自分たちが上に行けるチームだと証明できるか。