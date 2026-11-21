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【国内サッカー・Jリーグ ニュース】2026/27明治安田J1リーグ第15節が21日に神奈川県のUvanceとどろきスタジアムby Fujitsuで行われ、川崎フロンターレはアビスパ福岡に1-0で勝利した。

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川崎Fは直近の試合だった2026/27Jリーグヤマザキビスケットルヴァンカップのプライムラウンド準々決勝第2戦で柏レイソルに4-5で敗戦。大量失点を喫していたなかでの修正に注目が集まったなか、この日の川崎は堅かった。

「シンプルに自分たちがボールを持っていなければ、全員が守備をしないといけない」

川崎Fの長谷部茂利監督は改めて主導権を握る意識を植え付けた。後方からのビルドアップはもちろん、相手陣地でも恐れずにパスを回す。福岡相手にゲームを支配し、前半は相手のシュートを1本に抑えた。

チャンスを作り続けていた川崎Fは60分にゴールを奪った。MFマルシーニョがドリブル突破から左サイドをえぐると、中央に走りこんでいたMF伊藤達哉へラストパス。相手DFに囲まれた状況だったが、「あのシュートは素晴らしい。簡単なゴールではないですが、それをいとも簡単に決めることを時々やるので。チームを救ってくれた1点」と、長谷部監督もうなる右足シュートを突き刺した。

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一方で、先制後は守る時間が続いた。福岡のサイド攻撃に苦しみ、自陣へ押し返されてあわや失点という場面もあった。それでも柏戦の悔しさを糧に、イレブンは体を張った守備でゴールを死守。そのまま1-0の勝利をつかみ取り、6位となった。

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長谷部監督は「結果的にはゼロ失点だったので、（守備を）立て直せたと言えるかもしれませんんが、内容では終盤に押し込まれて最後の10分、15分は失点してもおかしくなかった」としつつも、「こういった時間帯もあるし、この内容でもゼロにできると実感できたと思うので、継続して選手に伝えたい」と、この日の経験も教訓にしていく。