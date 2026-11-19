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【欧州・海外サッカー ニュース】オランダ人のエリキア・ムビンガ氏がアーティスト転向について語った。

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オランダ人のエリキア・ムビンガ氏がアーティスト転向について語った。

オランダの名門アヤックスの下部組織出身で、クインテンとユリアンのティンバー兄弟からライアン・グラフェンベルフ、ブライアン・ブロビーといったオランダ代表選手たちと共にトレーニングを積んだ。移籍したズゥオレでトップチームデビューを果たすなどしたが、今夏に引退している。

「才能という点では、当時、大きな差はなかったと思う」とムビンガ氏も期待された一人で、チームのキャプテンも務めた。「素晴らしい才能を持った選手たちと一緒にプレーしたことがある。当時から、彼らが本当に才能のある選手だと分かっていたよね？最高レベルの試合だったからね」と思い返すが、自身がサッカーとはまったく別の道を歩むことになる。

25歳のムビンガ氏は現在オランダで最も成功している新進気鋭のアフロビートアーティストの一人として活躍しており、音楽ストリーミングサービス「Spotify」での再生回数は3000万回を超えている。

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ムビンガ氏は「サッカー選手時代はミッドフィールダーとしてプレーし、非常に創造的な選手だった。それがピッチ上での私のスタイルであり、音楽にも同じ創造性を取り入れようとしている」と、アーティスト活動を始めた経緯を『BBC』のインタビューで語った。

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「曲作りで色々なことを試してみたいし、できる限りクリエイティブに、自分独自のサウンドを確立したいんだ」

「音楽が本当に好きだったし、当時人気絶頂だった他のアーティストたちに憧れるのも好きでした。私にとって、音楽で何かをすること、自分の曲を作ることは夢だった。でも当時は、サッカーの才能は抜群だったけれど、音楽を作ることはまだできなかったんです」

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「僕にとって、音楽におけるすべての成果は、ゴールを決めたり、アシストをしたり、良い試合をしたりするようなものなんだ」

「もちろん、もし私の曲が大ヒットしたら、まるで決勝戦のような重要な試合で決勝ゴールを決めたような気分になります！」