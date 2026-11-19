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【欧州・海外サッカー ニュース】トッテナム（プレミアリーグ）FWミハイロ・ムドリクがウクライナ代表に苦言を呈した。

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トッテナム（プレミアリーグ）FWミハイロ・ムドリクが母国のウクライナ代表を非難した。

2023年1月に1億ユーロとされる移籍金でチェルシーに加入し、公式戦73試合に出場したムドリク。しかし、2024年12月に尿検査で禁止薬物（メルドニウム）が検出されたことが発覚すると、本人は故意に摂取したことを否定していたものの、FA（イングランドサッカー協会）から4年間の出場停止処分を受けていた。

その後ムドリク側はCAS（スポーツ仲介裁判所）に提訴したが、約2年間も競技から離れることに。しかしWADA（世界アンチ・ドーピング機構）の規定改定の影響もあり、FAが7月31日に出場停止処分を解除すると発表。競技復帰が可能となったなか、今夏にはチェルシーからトッテナムへレンタル移籍となり、ここまでリーグ戦1試合に出場している。

ウクライナのYouTubeチャンネル『ゲスト・オブ・ゴードン』に出演したムドリクは「これまで公には言っていなかったかもしれないが、今ここで言っておく」として、「ウクライナ代表チームの環境、状況は、そもそも存在するべきものではなかった」と非難した。『BBC』が伝えた。

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「メルドニウムのような薬は聞いたこともなかった。東ヨーロッパでしか手に入らない薬です。ウクライナでしか私の体内に入り込むことはできなかったはずで、イギリスにはそんな薬はない」

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「これは代表チームの合宿中だったという事実を示している」

ウクライナ代表へ怒りを抱いているか問われたムドリクは「はい、まさにその通りだ」とコメント。母国のウクライナサッカー協会（UAF）を批判するとともに、アンドリュー・シェフチェンコ会長もほとんど支援してくれなかったと述べた。

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また、この件で明らかになった情報漏洩は協会の責任だと非難し、協会の対応が自身のサッカー界復帰を遅らせたと主張した。

「まさに青天の霹靂だった。陽性反応が出たなんて信じられなかった」

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ムドリクは弁護士費用、コーチング費用、ピッチ使用料、民間の理学療法に数百万ポンドを自腹で支払っていたという。「まるで高層ビルから落ちていくような感じだった。夢の中では地面にぶつかるだろうけど、現実ではただひたすら落ち続けるだけだった。精神的にとても大きな打撃を受けた」。

なお、UAFの広報担当者は『BBC』に対して「ムドリクの弁護士と緊密に連絡を取っている」とコメントしているという。