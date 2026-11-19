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【欧州・海外サッカー ニュース】バイエルン・ミュンヘン（ブンデスリーガ）のMFジャマル・ムシアラはトップフォームを取り戻せるだろうか。

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バイエルン・ミュンヘン（ブンデスリーガ）のMFジャマル・ムシアラをめぐって、様々な発言が出ている。

今季初めのプレシーズン中に4日間で2度倒れるという悲劇に見舞われたムシアラ。当初は熱中症などと伝えられていたが、後に「神経機能障害」と告白した。

ムシアラは23歳にしてバイエルンの背番号10を背負う逸材だが、バイエルンの名誉会長であるウリ・ヘーネス氏が「かつてのようなパフォーマンスレベルを取り戻すことは決してないかもしれない」などと発言したことで、今後の状況を不安視する声が生まれている。

さらにクラブCEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼン氏は「ウリはこの問題を慎重に処理したが、同時に、我々全員にはクラブに対する責任がある。ジャマルが復帰することを願っている。彼には間違いなく時間が必要だ。我々は状況を評価し、彼の家族やマネジメント陣と話し合うつもりだ」としながらも、「我々が満足し、彼がいつものジャマルに戻ってきてくれるか、あるいは、もし途中で彼が別人になってしまうようなことがあれば、我々は互いに話し合わなければならないだろう」と、ヘーネス氏の発言に同調するような部分も見せた。

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ドレ―ゼン氏の発言を伝えたドイツ『Bild』は、「バイエルンの監督自身もムシアラが以前の調子を取り戻せるかどうか確信が持てないことを示唆している」としており、「いくつかの興味深い疑問が生じる。ムシアラのパフォーマンスが期待を下回り続ける場合、バイエルンは具体的にどのようなことを話し合いたいのか？バイエルンはいつそのような話し合いを始めることを検討するのか？そして、クラブはこれらの話し合いからどのような結果を望み、得ることができるのか？」などと、ムシアラの状況を注視している。

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2030年6月末までの契約をバイエルン・ミュンヘンと結んでいるムシアラだが、パフォーマンス向上が見込めない限り早期売却もあり得るのだろうか。20日に行われるブンデスリーガのケルン戦の出場が濃厚となっているなか、同選手のプレーに注目が集まる。