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【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・ベティス（ラ・リーガ）のスペイン代表GKアルバロ・バジェスがオンライン記者会見に出席した。

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レアル・ベティス（ラ・リーガ）のスペイン代表GKアルバロ・バジェスがセビージャ・ダービーへ意気込みを語った。

29歳のバジェスはレアル・ベティスの下部組織出身のゴールキーパー。身長191センチの長身を生かしたダイナミックなセービングを武器に、今季はここまでリーグ戦全12試合に出場し、欧州5大リーグの全GKの中でセーブ数は51回で1位、また3位となる6回のクリーンシートを達成して、4位につけるベティスの好調を支えている。

そんなバジェスだが、これまでは決して順風満帆な道のりではなかった。下部組織からベティスのトップチームへ直接の昇格はできず、ラス・パルマスでキャリアを始めた。地道に出場機会を重ねてラ・リーガ昇格などに貢献した一方で、ラス・パルマスでは2部の戦いが主戦場だった。さらに昨年冬にラス・パルマスを退団すると、同年夏までは無所属の期間が続いていた。

それでもくじけることはなかった。今月18日に行われたオンライン記者会見に出席したバジェスは「特別な秘訣はありませんよ。確かにクラブとの交渉や状況の整理は少し複雑で、ピッチから離れなければならない時期もあった。でも最終的には、メンタル面のサポート（心理カウンセラーの助け）や、妻と子どもたちが毎日励ましてくれたおかげで、とても乗り越えやすかったんです。私の頭の中にあったのは、ただ『故郷に帰り、自分のポテンシャルを再び証明する日』のことだけでした」と、古巣に帰還できたことで充実の日々を過ごしていると語った。

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「これまでも何度も説明してきましたが、ベティスからの関心が届いた瞬間から、私の決意は固まっていました。自分の人生のクラブでプレーしたかったですし、実際にそうなりました」

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「これは私にとって長年の夢で、子どもの頃からずっと叶えたかったもの。自分の故郷、自分の街、そして人生のクラブでプレーするという夢です。私にとって本当に素晴らしく、忘れられない一日になりました」

今年11月にはクラブでの活躍が評価され、スペイン代表にも初招集された。スペイン代表は、バルセロナのGKジョアン・ガルシアをはじめ、アーセナルのGKダビド・ラヤ、アトレティック・クルブのGKウナイ・シモンといった、世界的名手たちをそろえるキーパー大国になった。バジェスは初の代表活動を終えて、その理由が分かったという。

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「これはもう何年も前からスペインで培われてきたGKの育成や指導メソッドの賜物だと思います。昔から（イケル・）カシージャスや（ビクトール・）バルデスといった偉大なGKがいましたが、あの時代以降、GKのトレーニング方法がより深く研究され、重視されるようになったことでさらに一歩レベルが上がりました。それが今日のスペイン人GKやGKコーチたちの高い水準につながっているのだと思います」

11月の活動では惜しくも出場とならなかったなか、スペイン代表としてのキャップを刻むためにも、再びクラブシーンでの活躍が必要不可欠となる。

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レアル・ベティスは日本時間11月22日の午前2時30分にキックオフするセビージャとのセビージャ・ダービーに挑む。6位のセビージャにとっても、勝ち点差8で追いかけるライバルに追随していくためにも、負けられない一戦になる。

クラブの生え抜きとして両チームの因縁を人一倍理解しているバジェスは「昨シーズンも幸運なことにホームとアウェイの両方のダービーに出場することができました。今は冷静に試合の準備を進めていますし、試合当日になればまた（雰囲気も）見えてくるでしょう。でも、私は普段から物事を冷静に受け止める落ち着いた性格なので、感情（ハート）よりも常に頭（冷静さ）を使ってプレーしようと思います」と勝利を目指す。

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取材・文＝浅野凜太郎