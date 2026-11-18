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【国内サッカー コラム】2026/27Jリーグヤマザキビスケットルヴァンカップのプライムラウンド準々決勝第2戦が15日に茨城県のメルカリスタジアムで行われ、鹿島アントラーズは横浜F・マリノスに3-2で勝利を収め、2戦合計6-4で2019年以来7年ぶりとなる4強入りを果たした。

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鹿島がタイトルへ一歩近づいた。第1戦を3-2で終えていたなか、引き分けでも突破できたが、チームは最後の最後まで勝利を追い求め、見事な白星を飾った。公式戦2試合ぶりの出場となったDF関川郁万はタイトルへの想いを隠さなかった。昨季、9年ぶりのJ1制覇を負傷によってピッチで迎えられなかった悔しさ。プロ8年目を迎えた26歳は、今度こそ自らの力でタイトルをつかもうとしている。

■「勝ち上がることがすべてだった」

常勝軍団の鹿島にとってタイトルは、どんなときでも狙うべきものだ。そのなかでも、在籍8年目の関川は、今季のタイトル獲得に向けて、人一倍の執着心を見せている。

「（今までと）違います」

今シーズンへ懸ける想いを問われた背番号5は言い切った。短いフレーズだが、確かな力がこもっていた。

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2019年に千葉県の強豪・流通経済大付属柏高から鹿島へ加入した。世代屈指のセンターバックとして期待され、徐々に出場機会を重ねて主軸の一人に成長した。だが、なかなかタイトルに恵まれなかった。

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鹿島は2025年、9年ぶりに史上最多となる9度目のJ1リーグ優勝を果たしたが、歓喜のピッチに関川の姿はなかった。昨年5月に左ひざ多発じん帯損傷の大ケガを負って長期離脱しており、チームメイトたちの笑顔を複雑な胸中で見つめていた。

「あのときは悔しさがありました。もちろんうれしかったけど、悔しさのほうが大きい。だから、今季はタイトルへの貪欲さがとてもあります」

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負傷中は心が折れかけた。それでも「鹿島へ恩返し」をしたいとリハビリに励み、今年3月に行われた明治安田J1百年構想リーグのFC町田ゼルビア戦で戦列に復帰した。一方で、今シーズンはここまでリーグ戦での先発出場は8試合となっており、「完全なレギュラーではない」と本人も気を張り続けている。

今度こそ、自分もピッチに立ってトロフィーを掲げるーー。ただ試合に出場するだけではなく、確かな戦力として鹿島を勝たせたという実感でこそ、気持ちが満たされる。

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「毎試合やってやる、と思ってプレーしています」

迎えた横浜FMとの第2戦。「本当に強くなっていくチームは、こういった試合をたくさんこなしていかなければならない」と鬼木達監督も表現したように、タイトル獲得に向けた試金石となった。第1戦を3-2で勝利していた鹿島だったが、消極的な戦い方をするつもりはなかった。

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「相手は勝ちにくると思っていたので、だからこそ僕たちも勝ちに行く姿勢を見せていた」（関川）

元日本代表のDF植田直通とコンビを組んで、CBで出場した関川は体を張った守備はもちろん、味方への指示などで鹿島のディフェンスラインを引っ張った。

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「相手チームの狙いとして、ニアゾーンを取ってこようとしていたと思うので、スライドをかけられる場面や、逆にかけない場面を考えていた。サイドに引っ張られ過ぎずに、逆にハッキリと行くべきかどうかなど、そういった話し合いを結構していました」

2度追いつかれる苦しい展開で、終盤は横浜FMの猛攻を浴びた。それでも90分に後ろを5枚にして粘り続けると、90＋4分にスローインを狙っていたFWチャヴリッチがボールを奪って独走。そのままゴール左へ流し込み、勝利をつかみ取った。

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「勝ち上がることがすべてだった。最後に1点を取りにいって、勝てたことがすごく良かったと思います。2戦合計での勝ち上がり方や、ホームとアウェイでの戦い方は2試合をとおしてうまくできた」と、苦しい試合をモノにする強者の試合運びだった。

■「先輩たちの姿を見てきたから」

この試合と似たような光景を前日に見たばかりだった。日本代表とブラジル代表の一戦だ。

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日本は2点のリードを追いつかれるも、後半アディショナルタイムのゴールでサッカー王国から劇的な白星を飾っていた。世界に対して日本の力を証明する機会となったこの試合は、奇しくも関川と鹿島でCBコンビを組んだ経験のあるDF町田浩樹（ホッフェンハイム/ブンデスリーガ）の代表復帰戦で、昨季負傷に苦しんだ町田は見事なパフォーマンスを披露していた。

同じような境遇から復活した先輩の姿に関川も刺激を受けたのではないか、と思った。しかし背番号5は「試合があるので」と、コンディション管理のために夜の7時15分キックオフだった代表戦を観ていなかったという。

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日本代表に興味がないわけではないだろう。いまの関川はただただ、鹿島に夢中なのだ。

「鹿島でちゃんとレギュラーを取ることを目指しています。目の前の一戦、一戦を戦っていくなかでチームが勝てればいいので、いまは代表とかは考えていない」

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鹿島のスタメンとして、高いレベルを維持し続けることが、日本代表といったステージへの何よりもの近道となる。先輩の町田をはじめ、数多のレジェンドたちもそうやって自身の価値を高めてきた。そんな男たちの背中を、鹿島への情熱を、近くで見てきた。

今年で26歳という中堅の域に入った。『自分が鹿島を引っ張って行く』という自覚も当然持っている。

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「鹿島に若手として入ってきたときに、リスペクトするベテランの選手たちや年上の選手たちの立ち振る舞いを見ながら、いろいろと感じて成長してきた。町くん（町田浩樹）はもちろん、（昌子）源くんやワン（犬飼智也）くん、（キム・）テヒョンに植田くんもそう。そういった先輩たちの姿を見てきたから、口に出すことはないですけど中堅としての自覚はできている」

鹿島は2戦合計6-4で7年ぶりの4強進出となった。関川が公式戦3試合の出場にとどまったプロ初年度の2019年以来の準決勝だ。

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当時のルーキーはすっかり鹿島の男になった。すなわち、死に物狂いでタイトルを獲りにくる。

取材・文＝浅野凜太郎