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【欧州・海外サッカー ニュース】クリスタル・パレス（プレミアリーグ）がトーマス・フランク監督の就任を発表した。

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クリスタル・パレス（プレミアリーグ）は17日、トーマス・フランク監督の就任を発表した。

日本代表MF鎌田大地とDF冨安健洋所属のパレスは現在苦戦中。開幕から10試合で2勝の最下位となっており、チームはピエール・サージュ前監督の解任を発表していた。

鎌田自身も14日のブラジル代表戦後に日本代表を離脱するなど、クラブは再出発を図っていたなか、新たなにフランク監督が指揮を執ることになった。

デンマーク人で53歳のフランク監督は、プレミアリーグでブレントフォードとトッテナムを率いた実戦を持つ。ブレントフォードでは、2020/21シーズンにチャンピオンシップから昇格を果たし、同クラブのプレミア定着に貢献した。

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昨季はトッテナムへわたるも、リーグ戦8試合未勝利などで残留争いを余儀なくされ、今年2月に解任。以降はフリーの状態が続いていた。

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トッテナムと2029年6月までの契約にサインしたフランク監督は「この素晴らしいフットボールクラブの指揮を執れることを光栄に思う。本当に、本当に楽しみにしている」と語った。

「クリスタル・パレスはイングランド、そしてプレミアリーグにおいて象徴的なクラブだ。選手たちやクラブに関わるすべての人々をサポートするために、できる限りのことをするつもりだ。彼らに会えるのを本当に楽しみにしている」

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クラブのスティーブ・パリッシュ会長は「トーマスをクリスタル・パレスに迎えることができて大変うれしく思う。彼は勝利チームを作り上げるだけでなく、選手の能力向上にも実績があり、当クラブにとってまさに理想的な人物です」としつつ、「トーマスのプレミアリーグでの豊富な経験は、今シーズンの残りの期間における我々の目標達成に必ず役立つと確信している」と期待した。