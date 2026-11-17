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【欧州・海外サッカー ニュース】日本代表GK鈴木彩艶がインタビューに登場した。

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日本代表GK鈴木彩艶がインタビューに登場した。

鈴木は今夏にセリエAのパルマからプレミアリーグのアストン・ヴィラに完全移籍した。ゴールを守るセービングはもちろん、正確なロングキックなどを武器にして評価を高めている。

そんな鈴木へ『GOALKEEPER.COM』が独占インタビューを実施。細かいこだわりなどについても語った。

インタビューでは鈴木のキャリアを振り返った後、話題はキーパーグローブへ。鈴木は「サイズはもちろん、手のひらの細部や指の形といった細かい部分までが僕にとっては重要なポイントです。新品のグローブは好みません。まずは洗濯してから、試合に出す前に練習で数回使用したいんです」と明かした。

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また、トレーニング中にはスパイクを2足用意しており、1足が摩擦ですり減ったりすれば交換するのだという。

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なお、同メディアは今月14日に行われた日本代表vsブラジル代表戦での鈴木のパフォーマンスを評価。「鈴木のスキルセットは（元ブラジル代表）エデルソンによく似ている。日本のゴールキーパーが、同じようにレーザーのような正確さで味方を見つける能力は、イングランドのエリートへの転身において最も目を引く部分の一つだった」としたなか、鈴木も言葉を続けた。

「エデルソンをよく見ていました。彼のプレースタイルは本当に興味深いんです。彼は色々なことができる選手です。パスもセーブも上手ですし、至近距離からのボールにも積極的に飛び出してくれます。彼のプレースタイルが好きですね」

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「僕たちはフィニッシュが得意なんです。ゴールキーパーの練習でもフィニッシュの練習をたくさんしています。シュート力は抜群です。ゴールを決めたいですね」

鈴木はここまでリーグ戦9試合で先発フル出場。「トレーニングセッションはどれもとても重要だし、毎日どうすれば上達できるかを考えることも大切です。もちろん、ミスもたくさんしますが、そこから学んでいます。だから、毎日挑戦することがとても重要だと思います」とさらなる意欲を燃やした。