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【欧州・海外サッカー ニュース】FWクリスティアーノ・ロナウドの母が怒りをあらわにした。

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FWクリスティアーノ・ロナウドの母ドロレス・アヴェイロさんがポルトガル代表への怒りを口にした。

ジョルジェ・ジェズス監督を招聘して再スタートを切ったポルトガル代表が、前回の活動でクリスティアーノ・ロナウドと指揮官の衝突が伝えられ、主将がそのままチームを離脱する事態も発生。その後ロナウドは自身の行動を謝罪し、連盟からの処分を受け入れたものの、5日に代表引退を発表した。

引退発表後にはジェズス監督をはじめ、ポルトガル代表の同僚たちからも労いの言葉などが送られた。また、14日のデンマーク代表戦では選手たちが背番号7のユニフォームを着用してピッチに現れたほか、今後もポルトガル代表の背番号7のデザインはロナウドへのりリスペクトを込めて変更されることが発表されている。

一方で、ロナウドの母のアヴェイロさんは「もちろん彼は悲しんでいたわ」と息子の心情を明かしつつ、「彼らは彼を騙した。私も悲しい。デンマーク戦での敗北は当然の結果だった。むしろうれしかった」と、語気を強めた。『ESPN』が伝えた。

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「セレモニーは彼（ロナウド）の不在時ではなく、彼のいる場所で行われるべきよ」

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「私たちのセレモニーはここスポルティングCPで行われる。ここでは彼が高く評価されている。（代表チームでは）彼は尊敬されていなかった。チームメイトからも尊敬されていなかったのでしょう」

「ジョルジェ・ジェズス監督との関係？それはあなた方（記者）との関係と同じ」

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なお、ジェズス監督はこれらの発言を受けて、「今度はクリスティアーノ・ロナウドの母親に答える必要があるのか​​？母親は母親だ」とコメント。「彼女は子育てに苦労したけれど、模範的な母親だった。何も変わらない。いつこの状況が終わるのかもわからない。質問するのはあなたたちだ。私は何事にも臆することなく答える。もう私のことはよく知っているだろう」として、言葉を続けた。

「クリス（ロナウド）はポルトガルサッカー界のレジェンドであり、ポルトガル代表チームは決して彼を忘れないだろう。友人として、私は彼と（昨シーズン、アル・ナスルで）1年間一緒に働いた。彼からアル・ナスルへの加入を誘われ、『行きます。優勝できるようお手伝いします』と答えた。私の判断は間違っていなかった」

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全員が幸せになれる未来はあるのか。スターを失ったポルトガル代表は17日にウェールズ代表と対戦して、11月の代表活動を終える。