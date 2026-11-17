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【欧州・海外サッカー ニュース】アメリカ代表がジョゼップ・グアルディオラ監督を狙っているという報道が出ている。

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マウリシオ・ポチェッティーノ監督が、ジョゼップ・グアルディオラ監督にアメリカ代表を勧めた。

今月13日にアメリカ代表を離れ、マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）の監督に就任すると発表されていたポチェッティーノ監督。会見では涙も見せていたなか、「米国サッカー連盟へ就任するには絶好のタイミングだ」と後任候補として噂されている元マンチェスター・シティ（プレミアリーグ）監督のペップことグアルディオラ監督に助言した。『ESPN』が伝えた。

「すべてが正しい方向に向かっている。もちろん、このチャンスをつかむべきだと思う。なぜなら、彼は本当に優秀な人材、優秀な選手を見つけることができるからだ。選手たちは彼のスタイルに合うだろうし、以前は存在しなかったナショナル・トレーニング・センターも設立されるだろう」

「ワールドカップ後、ヨーロッパの見方は完全に変わったと断言できる。今やアメリカで監督を務めることは名誉なことだ。マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリー、バルセロナといった名門クラブがアメリカ代表監督を狙っている」

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「もしあなたが他の監督…例えばアントニオ・コンテのような監督で、今うまくいっていないとしたら、『これは素晴らしいチャンスだ。なぜなら、ここで監督を務めることの価値はそれだけではないからだ。チェルシーで指揮を執ったポチェッティーノがここに来たら、マンチェスター・ユナイテッドに行くことになる』と考えるだろう」

これまでバルセロナやバイエルン・ミュンヘン、シティといった名門クラブで指揮を執り、数々のタイトルをもたらしてきたグアルディオラ監督。現在はフリーとなっているなか、初の代表監督としてのキャリアを自由の国で始めることになるのだろうか。