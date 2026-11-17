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【国内サッカー・Jリーグ ニュース】J2テゲバジャーロ宮崎が躍進している。

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J2テゲバジャーロ宮崎が注目されている。

オーストラリアを拠点とするメディア『The Asian Game』は「サッカー不毛の地からJ1の夢へ」と題して、今季よりJ2で戦う宮崎を特集。記事を書いたマービン・スタロミンスキー＝ウエハラ氏は「財政的な制約や周囲の予想を覆し、見過ごされてきた才能、地域性、そして誇り高きコミュニティの野心を原動力に、異例のサクセスストーリーを築き上げてきた」とした。

宮崎は昨季の明治安田J2昇格プレーオフ2025を制して、クラブ史上初となるJ2昇格を果たした。明治安田J2・J3百年構想リーグでも3位でフィニッシュすると、昇降格のかかった今季はここまで9勝5分3敗で、昇格プレーオフ圏内の3位につけている。

同メディアは大熊裕二監督について「J2で2番目に安価で、これまで見過ごされてきた大学卒業生や、再起を期すハングリー精神旺盛なプロ選手たちで構成されている。大熊監督は攻撃的なサッカー、堅固な守備、そして素早いカウンターアタックという哲学に基づき、目覚ましい活躍を披露している」と、手腕を称賛した。

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また、クラブ歴史や宮崎という土地柄についても触れた後、「もしも彼らがJ1に昇格すれば、宮崎には年間を通じて数十億円規模の観光収入がもたらされ、町の知名度も全国的に高まるだろう。しかし何よりも重要なのは、太陽の国で育つすべての子どもたちが、故郷を離れることなく頂上を目指せることを知るようになるということだ」と締めくくった。