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【欧州・海外サッカー ニュース】ベルギー代表FWロメル・ルカクが代表引退を表明した。

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ベルギー代表FWロメル・ルカクが代表引退を表明した。

16日にUEFAネーションズリーグでイタリア代表と対戦したベルギー代表は、4-1で勝利を収めた。歓喜に沸いたなか、試合後にルカクがロッカールーム内で代表からの引退を申し出たという。『SPORZA』が伝えた。

チームメイトたちは突然の知らせにショックを受けたようだ。ルカクはわずか6カ月前に2030年のFIFAワールドカップまで戦う意思を表明していたからだ。ベルギーサッカー協会もルカクの代表引退の意思を知らず、マルク・ファン・ボメル代表監督も寝耳に水だったという。

ルカクは16日に自身のInstagramを更新し、ベルギー代表引退を公に表明した。

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「この16年間、代表チームのために自分の持てるすべてを捧げ、ありとあらゆる感情を経験した。素晴らしいチームメイトたちと共にプレーすることができ、彼らにはこれからもずっと感謝し続ける。みんなにありがとうと伝えたい。そして、私を後押しし、チームを助ける存在として信頼してくれたすべての監督にも感謝を伝えたい。素晴らしい旅路だったし、その一瞬一瞬を心から楽しめた」

「ベルギーのファンの皆さん、チームにたくさんの応援をありがとう。4度のワールドカップ、そして3度の欧州選手権（EURO）で母国を代表して戦えたことを誇りに思います。あの瞬間は決して忘れない。ここで区切りをつけるという自分の決断に、今は穏やかな気持ちでいる。本当に素晴らしい時間で、とても楽しかった。感謝しかありません。ありがとうございました」

33歳のルカクは2010年3月に代表デビューを飾った。ベルギー代表屈指のストライカーとして得点を量産し、国際Aマッチ通算135試合94ゴールという記録はベルギー代表の最多記録となっている。2018年のFIFAワールドカップロシア大会では日本代表とも対戦し、ベスト4進出と3位入賞に大きく貢献した。