鹿島の鬼木達監督、ルヴァン杯4強入りで優勝への想いを口に「もう一回タイトルへの執着心を」

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【国内サッカー・Jリーグ ニュース】2026/27Jリーグヤマザキビスケットルヴァンカップのプライムラウンド準々決勝第2戦が15日に茨城県のメルカリスタジアムで行われ、J1鹿島アントラーズはJ1横浜F・マリノスに3-2で勝利し、2戦合計6-4で2019年以来7年ぶりとなる4強入りを果たした。

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鹿島の鬼木達監督がタイトルへの想いを語った。

「きょうのミッションはとにかく勝ち上がること」。そう言って選手たちを送り出し、引き分けでも突破できた一戦を見事な白星で飾った。

第1戦を3-2で先勝していたなか、雨のホームに横浜FMを迎えた。開始直後の2分にロングボールからMF松村優太が先制弾を記録するも、決して楽な試合ではなかった。鹿島対策としてスリーバックで挑んできた相手に対して、思うような前進をさせてもらえず、ボールを握られる時間も長かった。

2-1で迎えた86分にはペナルティキックを決められて同点にされて、嫌な空気が流れた。それでも逃げ切りを図って90分にDF千田海人らを投入してディフェンスラインの枚数を増やすと、指揮官の期待に応えるように、選手たちは体を張ったディフェンスでゴールを死守。すると4分後にFWチャヴリッチがボールを奪って、そのまま独走ゴールを流し込んだ。

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「1点リードしたなかで始まったゲームですが、開始直後に先制できたところまでは非常に良かったです。ただ、その後はなかなか苦しい時間を過ごすことになったので反省もありますが、うまくゲームをコントロールできたという両方の側面があると思います。そのなかで後半に入ってから失点したことで、少しバタバタするようなところもありましたが、最後は選手のがんばりで、あのような形になって勝ち越すことができました」と、鬼木監督は振り返った。

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3-2の劇的な勝利を飾った鹿島はプライムラウンド準決勝へ駒を進めた。決勝進出をかけた試合の第1戦は、年をまたいだ来年3月24日にアウェイで柏レイソルと対戦する。

昨季はJ1制覇となった一方で、ルヴァン杯は2回戦敗退、天皇杯はベスト8どまりと、カップ戦ではタイトルに届かなかった。今シーズンはアジアでの戦いも追加され、ハードスケジュールと相次ぐ負傷者に悩まされる鹿島だが、鬼木監督はタイトルへの想いを隠さなかった。

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「本当に強くなっていくチームは、こういった試合をたくさんこなしていかなければならないということは、分かっています。むしろ、そうやってチーム力を上げていきたいという思いがある」

「鹿島に来て思ったのは、タイトルというものに対する意識が高いこと。昨年の天皇杯ではすぐに敗退してしまいましたが、もう一回タイトルへの執着心のようなものを与えられることで、強くなっていけると感じています。そうやっていろんなことにチャレンジしていきたい」

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いまは峠。苦しい日々が続くが、ここを越えれば新しい景色が見えてくるはずだ。タイトルを目指す鹿島の戦いは続く。

取材・文＝浅野凜太郎