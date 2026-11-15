横浜FM近藤友喜、「本職というイメージ」のWBで存在感もルヴァン杯敗退で「突破できなかったことがすべて」と悔しさ

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【国内サッカー・Jリーグ ニュース】2026/27Jリーグヤマザキビスケットルヴァンカップのプライムラウンド準々決勝第2戦が15日に茨城県のメルカリスタジアムで行われ、J1横浜F・マリノスはJ1鹿島アントラーズに2-3で敗れた。2戦合計で4-6となり、同大会から敗退となった。

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先発出場した横浜FMのFW近藤友喜は「突破できなかったことがすべて」と唇をかんだ。

「ミスとセットプレーでの失点なので、それを仕留めてくる鹿島は勝負強い。逆に自分たちは、相手の隙を突けるメンタリティやクオリティがまだまだ足りないのかなと思います」

開始2分のロングボールの処理で後手を踏み、先制点を献上した。横浜FMは第1戦を2-3で落としていたため、突破のために何としてでも勝利がほしかったなかで、痛恨の失点となった。

47分に左サイドの崩しから途中出場のMF天野純が決めて同点としたが、56分にコーナーキックのこぼれ球を押し込まれた。86分にペナルティキックで再び追いついて勢いに乗っていたが、試合終了間際にスローインを受けたMF三井寺眞がボールを奪われると、そのまま鹿島FWチャヴリッチに独走ゴールを許した。

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多くの時間でゲームを支配し、相手の3倍となるシュート24本を放ったが、結果をつかめかった。

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ただ、悔しい敗戦となった一方で収穫もあった。この試合で横浜FMのスティーブ・コリカ監督は就任後初めて試合開始からスリーバックを採用。「対鹿島では、ハーフスペースを取られてからのクロスによる失点が多かった。鹿島はそれが上手なのでそこを防ぐという狙いでした」と講じた対策は、「後ろ向きにならず、ポジティブに前へ出られていた部分も多かった」と厚みのある攻撃を生み出していた。

近藤は前半をシャドーでプレーし、後半から右ウィングバックに入った。「天野選手がトップ下に入るスリーシャドーのような形だった。そこを常に見ながら、くさびを入れていくことは意識していた。そこを見ることで逆のルートまで見えてきた」と、対角へのパスを何度も供給し、鹿島ディフェンスをゆさぶった。

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今季ここまで公式戦19試合に出場していたなか、ウィングが主戦場だった。指揮官が「一番走ってキツいポジション」と評するポジションで鍛えられた走力は、ウィングバックでも生かされた。背番号24は、底知れぬ体力で上下動を繰り返しながら、攻守にわたって奮闘してフル出場を果たした。かつて在籍していた横浜FCや北海道コンサドーレ札幌でも任されていた役割だったため、「悪くなかったと思います」と適応に難しさはなかった。

「横浜FCや札幌でもウィングバックがメインだった。いまはウィングにも慣れてきましたが、むしろ（ウィングバックは）本職というイメージです」

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“対鹿島”として採用されたスタートからのスリーバックシステムだったが、他チームに対しても有効なオプションの一つになるように映った。近藤も「ある程度の形は出せていた。次はどうなるのか分かりませんが、良かった部分は出せた」と、一定の手ごたえを口にした。

取材・文＝浅野凜太郎