テネリフェFW死亡事故で衝突したGKに12試合の出場停止処分、警察は過失致死の可能性で捜査を開始か

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【欧州・海外サッカー ニュース】アンドラGKヘスス・オウォノへの処分が決定した。

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アンドラGKヘスス・オウォノへの処分が決定した。

2日に行われたセグンダ・ディビシオンのFCアンドラ戦に出場したテネリフェFWヘスス・デ・ミゲだったが、ゴール前に飛び出した際にオウォノと激しく衝突した。そのまま意識を失い病院へ緊急搬送されると、その翌日となる3日に帰らぬ人に。30歳という若さでこの世を去った。

オウォノは後日に自身のSNSで「人生で最も辛い日々を過ごしている」などと声明を発表していた。

そんななか、スペインサッカー連盟の規律委員会は13日にオウォノに対して12試合の出場停止処分を科すと発表した。規律委員会は、試合中の相手選手に対する暴力行為として、これを連盟規定で認められている最も重い処分としている。

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なお、アンドラのカルレス・マンソ監督は記者会見で、「ヘススはこの状況に非常に動揺しており、衝突後に起きた事故を意図的に引き起こしたわけではないことは明らかだ。これは最終的に、彼が残念ながら受け入れなければならない悲劇だ」と語った。

「私たちは彼に必要な時間と空間を与え、復帰するかどうか、いつ復帰するのが適切だと判断するか、そして本当に準備ができたと感じたときに、彼が完全に自由に決断できるようにしている」

なお、『ESPN』などによると、スペイン警察は、過失致死の可能性について捜査を開始しているという。スペインの法律では、事故を含む自然死以外の原因による死亡は司法捜査の対象となるが、検察当局は刑事訴追の可能性は低いとしている。