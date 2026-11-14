日本代表に約5年ぶり復帰の坂元達裕がブラジル相手に決勝点！「なかなか代表に呼ばれなくて苦しい時間も多かった」

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【サッカー日本代表・最新情報】日本代表MF坂元達裕（コヴェントリー・シティ／プレミアリーグ）がブラジル戦のゴールを振り返った。

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日本代表MF坂元達裕（コヴェントリー・シティ／プレミアリーグ）がゴールを振り返った。

日本代表は14日にブラジル代表と対戦。2得点をリードする展開から追いつかれると、後半は劣勢の時間が続いた。

坂元は72分に右サイドで途中投入された。我慢の時間が長かったが、後半アディショナルに値千金のゴール。MF佐野航大のミドルが相手に当たると、坂元がこぼれ球に素早く詰めて、ふわりと浮かせてゴールを奪った。

2021年6月以来約5年ぶりの代表復帰となった坂元は代表3キャップ目で初得点となった。試合後のフラッシュインタビューで「素直にうれしかったです。途中からが流れを変えるために投入されて、ビッグチャンスを決め切れて良かった」と振り返った。

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「なかなか代表に呼ばれなくて苦しい時間も多かったですが、30歳になった年に代表に帰ってきてゴールを決められたことは感慨深いです」

坂元はセレッソ大阪からベルギーのKVオーステンデへの期限付き移籍を経て、同クラブに完全移籍して経験を積んだ。2023年夏に当時チャンピオンシップ（イングランド2部）のコヴェントリーへわたると、昨季はリーグ戦35試合7得点3アシストの活躍でプレミアリーグ昇格に貢献した。

試合はそのまま3-2で終了し、日本が3-2で勝利した。この試合のヒーローとなった坂元だが、「守備の部分での課題はまだまだるので、満足せずに改善していきたいです」とすぐさま次を見据えていた。