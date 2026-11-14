「C・ロナウドと一緒のポルトガルしか知らない」監督や同僚が代表引退の背番号7に感謝「誇りであり名誉」

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【欧州・海外サッカー ニュース】ポルトガル代表がデンマーク代表と対戦する。

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ポルトガル代表はFWクリスティアーノ・ロナウドへの敬意を表明する。

今月5日にロナウドがおよそ23年間の代表キャリアに別れを告げたなか、ポルトガル代表は14日にデンマーク代表と対戦する。この試合では、ロナウドへの敬意を表して、特別な試みが行われる。『as』などが伝えた。

ポルトガル代表はなんと全員がロナウドのトレードマークである背番号7のユニフォームを着用するという。また、UEFAの承認を得て、試合の7分にも祝福の場として、拍手の時間が設けられる予定のようだ。

奇しくも、ロナウドは10月のデンマーク代表前にジョルジェ・ジェズス監督と激しく対立して代表チームから離脱していた。この一件から、そのまま引退という形になったが、「彼がポルトガル代表でプレーした23年間を誰も忘れることはできない」とジェズス監督もリスペクトを口にした。

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「私は彼（サウジアラビアのアル・ナスル）と1年間一緒に仕事をした経験があり、彼が世界中の若者にとってどれほど重要な存在であるかを知っている。彼がポルトガルサッカー界のレジェンドであることを忘れてはならないし、彼の後をみんなで継ぐのは素晴らしいアイデアだ」

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「クリスが代表チームでプレーした23年間、彼が成し遂げたこと、そして他のクラブの選手として彼が世界的にどれほど大きな存在だったかを、誰も忘れることはできないだろう」

また、同僚のベルナルド・シウヴァは「キャプテンの一人に選ばれたことは大変光栄だ。これは私が長年このチームに在籍し、代表チームを長年代表してきた証だと思う。勝利と成功のために何が必要かを私は理解している。この役割を大きな誇りを持って引き受け、全力を尽くして務めたい」としつつ、「代表チームでは、クリスティアーノと一緒にしかプレーしたことがない。これからは私たち全員にとって新たな章が始まる。この日は遅かれ早かれ来るものだった。彼と同じロッカールームを共有できたことは誇りであり名誉だったので、私にとっては悲しいことだ」と、肩を落とした。

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それでも「代表チームが近年築き上げてきた成功の軌跡を継続し、維持していくという自然な道を歩もうとするだろう」と、前を向いた。