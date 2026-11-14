あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
広告
PochettinoGetty Images
Okamoto Gen

マンチェスター・U監督就任のポチェッティーノが涙「最も難しい決断です」約1000万ドルの契約解除条項か

GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）が、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の就任を発表した。

広告

マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）が、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の就任を発表した。

今季はマイケル・キャリック監督を正式な指揮官として就任させ、戦っていたマンチェスター・U。しかし開幕から非常に厳しい戦いが続いており、プレミアリーグでは未だ1勝、勝ち点8で降格圏の18位に低迷していた。そして12日、キャリック監督の解任を決定。インターナショナルウィーク中に指揮官交代に動いた。

13日にマンチェスター・ユナイテッドがポチェッティーノ監督の招聘を発表したなか、「これは私のキャリアの中で最も難しい決断ですが、前に進む必要があります」と、涙ながらに心境を語った。『ESPN』が伝えた。

「彼ら（アメリカ代表）は、マンチェスター・ユナイテッドのようなチャンスはキャリアの中でそう多くは訪れないことを知っています。そういうチャンスが訪れたら、断るのは難しいのです」

広告
広告

今夏のFIFAワールドカップでアメリカ代表を率いたポチェッティーノ監督は、2030年のW杯まで続くはずだった契約にサインしてからわずか3カ月余りで、代表を離れることになった。ユナイテッドとは、2年半の契約にサインし、今月14日と17日に行われるCONCACAFネーションズリーグ準々決勝のハイチ代表戦2試合後に代表チームを離れる。

Related Topics

次の試合
HAI

HAI

CONCACAFネーションズリーグ

2026年11月14日

USA

USA

LIV

LIV

プレミアリーグ

2026年11月22日

MUN

MUN

「こういう状況に陥ると、必ず辛い瞬間が訪れる。なぜなら、これらは簡単な決断ではないからだ」

「本当に難しい決断ですが、同時に、この一歩を踏み出せることにワクワクしている」

広告

なお、マンチェスター・ユナイテッドがアメリカサッカー連盟に約1000万ドルを支払うという違約条項が含まれているという。

執筆：Okamoto Gen

Writer

Jリーグから海外サッカーまで幅広くウォッチする。趣味で草サッカーをしており、得意なプレーはマリーシア。

著者のプロフィールを見る