マンチェスター・U監督就任のポチェッティーノが涙「最も難しい決断です」約1000万ドルの契約解除条項か

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【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）が、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の就任を発表した。

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マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）が、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の就任を発表した。

今季はマイケル・キャリック監督を正式な指揮官として就任させ、戦っていたマンチェスター・U。しかし開幕から非常に厳しい戦いが続いており、プレミアリーグでは未だ1勝、勝ち点8で降格圏の18位に低迷していた。そして12日、キャリック監督の解任を決定。インターナショナルウィーク中に指揮官交代に動いた。

13日にマンチェスター・ユナイテッドがポチェッティーノ監督の招聘を発表したなか、「これは私のキャリアの中で最も難しい決断ですが、前に進む必要があります」と、涙ながらに心境を語った。『ESPN』が伝えた。

「彼ら（アメリカ代表）は、マンチェスター・ユナイテッドのようなチャンスはキャリアの中でそう多くは訪れないことを知っています。そういうチャンスが訪れたら、断るのは難しいのです」

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今夏のFIFAワールドカップでアメリカ代表を率いたポチェッティーノ監督は、2030年のW杯まで続くはずだった契約にサインしてからわずか3カ月余りで、代表を離れることになった。ユナイテッドとは、2年半の契約にサインし、今月14日と17日に行われるCONCACAFネーションズリーグ準々決勝のハイチ代表戦2試合後に代表チームを離れる。

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「こういう状況に陥ると、必ず辛い瞬間が訪れる。なぜなら、これらは簡単な決断ではないからだ」

「本当に難しい決断ですが、同時に、この一歩を踏み出せることにワクワクしている」

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なお、マンチェスター・ユナイテッドがアメリカサッカー連盟に約1000万ドルを支払うという違約条項が含まれているという。