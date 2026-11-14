ブラジル戦で先制点の日本代表MF久保建英、ゴール後のメッセージは「ケガをしてつらいときに力になってくれた」ソシエダ同僚へ

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【サッカー日本代表・最新情報】日本代表MF久保建英がブラジル戦後にフラッシュインタビューに応じた。

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日本代表MF久保建英がメッセージの意味を明かした。

日本代表は14日にブラジル代表と対戦。先発出場した久保は15分に堂安律からのスルーパスを受けると、相手ボックス内に侵入した。そのまま左側にボールを動かすと、鋭いひと振りでゴール右隅にシュートを沈めた。

先制点を奪った久保は「いい形でボールを奪えた後のカウンターをみんなで意識していました。堂安選手からボールがきて、前が空いているのが見えたので、あとは落ち着いて、1対1では小回りの利く僕のほうに分があると思ったので、ファーを見せてからニアに落ち着いてシュートを決められました」と、試合後のフラッシュインタビューで振り返った。

得点後はユニフォームをめくって、アンダーシャツに書かれたメッセージを披露。「Mucho animo Barre！」と記されたものは、右足ハムストリングの大ケガで長期離脱したレアル・ソシエダの同僚FWアンデル・バレネチェアへ向けたものとみられる。

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「チームメイトがケガをしてしまった。むかしから知っている選手ですし、チームでも仲良くさせてもらっている。僕もケガをしてつらいときに力になってくれたので、少しでも力になることができたらなと思っています」

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次戦のパラグアイ代表戦をもって、森保一監督が退任するなか、久保は代表デビュー時から共闘している指揮官への強い気持ちも語った。

「試合前に今まで結果を出し続けてくれた監督に、僕たちも結果で応えたいというのが僕らの想いだった。きょうは想いの力で勝てたと思います」

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日本はその後追加点を奪うも、2-2で同点にされた。それでも後半アディショナルタイムに劇的な決勝点を決めて、3-2で勝利を飾った。