『eFootball™』で日本代表vsブラジル戦をシミュレーション！W杯のリベンジなるか

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【サッカー 日本代表】GOAL編集部が日本とブラジルの試合を『eFootball™』でトライ。

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日本代表は14日、シンガポールで開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」で、ブラジル代表と対戦する。今夏のFIFAワールドカップの決勝トーナメント1回戦で敗れたサッカー王国とのリベンジマッチとなる。

再戦を前に、GOAL編集部が日本とブラジルの試合を『eFootball™』でトライ。日本代表は今回の招集メンバー、ブラジル代表は北中米W杯時点でのメンバーを想定した一戦は、白熱した展開となった。

■『eFootball™』で日本とブラジルが激突！

いざ、W杯のリベンジへ。現実の試合と見間違うほどのグラフィックが魅力的な『eFootball™』で、日本代表vsブラジル代表の一戦が始まった。

サムライブルーはW杯時のフォーメーション［3-4-2-1］から［4-2-3-1］に変更。次期代表監督である大岩剛監督が志向する4バックで挑むことは、未来へのアプローチでもある。

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GKは鈴木彩艶で、バックラインは左からDF鈴木淳之介、DF伊藤洋輝、DF瀬古歩夢、DF中野就斗を並べた。ダブルボランチはMF佐野海舟とMF鎌田大地で、2列目にはMF中村敬斗、MF久保建英、MF堂安律と強力なアタッカー陣がそろう。最前線は、今回の代表メンバーで最年少のFW後藤啓介を置いた。

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立ち上がりから勢い良く試合に入った日本だったが、流石のブラジルは強固な守りでゴールを許さず。するとゲーム上でも巧みなテクニックを見せる王国に攻め込まれた日本は、11分に先制点を奪われた。

W杯と真逆の展開だ。

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日本がブラジルを追いかける流れとなったなか、すぐさま19分に追いつく。鎌田のロングパスに左サイドの中村が反応。サイドで相手DFと1対1の状況を作り出すと、得意のドリブルからボックス内に侵入して右足シュートを突き刺した。

中村の得点でスタジアムは大盛り上がり。場内アナウンスと観客の熱狂は、まるでリアルの試合を観ているようだ。

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「ニッポン！」コールが響くなか、両者は一進一退の攻防を披露。前半は1-1の同点で終わった。

勝負の後半で先取したのはサムライブルー。堂安がワンタッチパスから局面を打開すると、パスを受けた久保が左足一閃。日本が勝ち越した。

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しかし、やっぱりブラジルは強かった。61分に追いつかれると、88分には見事なコントロールショットを決められて逆転されてしまう。そしてW杯の悪夢も再び。後半アディショナルタイムにもゴールを許して、2-4で敗れる結果となった。

悔しさがこみ上げる。ゲーム上では各選手の能力値などもブラジルのほうが上回っていることがほとんどで、力の差を見せつけられた。

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だが、現実の試合ではどうなるか。14日の試合では、このシミュレーションのリベンジを期待したい。

『eFootball™』上では4バックのまま戦い続けたが、本番では3バックへの可変もできる。仮にリードされても、より攻撃的なフォーメーションの［3-4-2-1］というバリエーションを持っていることは、いまの日本代表の強みだろう。

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また、W杯では招集されなかった選手の活躍にも注目だ。今回の活動から日本代表に復帰したMF南野拓実やDF町田浩樹をはじめ、若手のMF松木玖生やMF佐野航大、FW福田師王が試合に絡むことで、サムライブルーの進化をブラジルに見せられるはずだ。

そして、森保一監督も今回の活動で退任すると決まった。日本代表の選手たちは指揮官を勝利で送り出したいという想いも強いはずだ。

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日本代表はブラジルに勝利できるか。