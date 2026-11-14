テレビ朝日系列が「日本×ブラジル」を生中継！シンガポールから松木安太郎と内田篤人がダブル解説

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【サッカー・日本代表 最新情報】テレビ朝日系列は、本日11月14日のよる6時30分から、シンガポール・ナショナルスタジアムで開催される『サッカー みずほブルーチャレンジ 日本×ブラジル』を生中継する。

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テレビ朝日系列は、本日11月14日のよる6時30分から、シンガポール・ナショナルスタジアムで開催される『サッカー みずほブルーチャレンジ 日本×ブラジル』を生中継する。

2025年10月の歴史的初勝利、2026年6月のFIFAワールドカップでの惜敗を経て、森保ジャパンが“サッカー王国”ブラジルと4カ月ぶりに再戦する。

また、AFCアジアカップサウジアラビア2027の開催延期に伴い、11月17日（火）のパラグアイ戦が、森保一監督が日本代表の指揮を執る最後の試合となることが決定。ブラジル戦は、森保ジャパンのラスト2試合、その初戦となる。

シンガポールの現地からは、松木安太郎氏と内田篤人氏がダブル解説を務め、実況は寺川俊平テレビ朝日アナウンサーが担当。東京スタジオには、矢部浩之さん、影山優佳さん、柿谷曜一朗氏が登場。進行を務める三谷紬テレビ朝日アナウンサーとともに、ブラジル戦の見どころを余すところなく伝える。

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放送を前に、松木氏は「先制点を取れるかどうかが非常に重要」と分析し、相手に先制点を与えないためにも鈴木彩艶の活躍に期待。内田氏は、攻守の切り替えが勝敗を分けるポイントになると語り、推進力のある鈴木唯人を注目選手に挙げた。

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一方、矢部さんは、どのような状況でも攻める姿勢を崩さないことが重要だとしたうえで、佐野海舟のボールを奪い切る力に期待。また柿谷氏は、自分たちで試合の流れをつくることが勝利につながると語り、南野拓実には「自分がいたら」という思いをピッチで表現してほしいとエールを送る。さらに影山さんは、日本がワールドカップからの「変化」を示せるかに注目し、中野就斗がブラジルの強力なサイドアタッカーにどこまで粘り強く対応できるかに期待を寄せた。

■放送概要

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番組名

サッカー みずほブルーチャレンジ 日本×ブラジル

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放送日時

2026年11月14日（土）よる6時30分～（よる7時15分キックオフ／日本時間）

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テレビ朝日系24局

出演

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＜シンガポール現地＞

解説：松木安太郎 氏、内田篤人 氏

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実況：寺川俊平 氏（テレビ朝日アナウンサー）

インタビュー：吉野真治 氏（テレビ朝日アナウンサー）

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＜東京スタジオ＞

ゲスト：矢部浩之、影山優佳 氏

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解説：柿谷曜一朗 氏

進行：三谷紬 氏（テレビ朝日アナウンサー）

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会場

シンガポール・ナショナルスタジアム（シンガポール）