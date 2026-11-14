「決して親善試合とは言えなかった」スペイン紙、敗戦のU-21日本代表を評価「いつものように粘り強い」

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【欧州・海外サッカー ニュース】U-21日本代表は13日、国際親善試合でU-21スペイン代表と対戦した。

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U-21日本代表は13日、国際親善試合でU-21スペイン代表と対戦して、0-2で敗れた。

大岩剛監督が率いるU-21日本代表は、同世代のスペインと激突。果敢な攻撃からチャンスを生み出すも、シュートを決め切れなかった。

スペイン『マルカ』は、「いつものように粘り強い日本は、ダビド・ゴルド監督率いるスペイン代表に深刻なプレッシャーをかけ、スコア以上に勝利に近づいた」としつつも、スペインのGKブルーノ・イリバルが見事な活躍を見せたと同国の守護神を称賛。

「齋藤俊輔の率いる日本の攻撃を何度も阻止した」として、評価を続けた。

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「齋藤がペナルティエリア内でモスケラをかわしたが、ブルーノ・イリバルが決定的なセーブで同点ゴールを阻止した。これは唯一のセーブではなかった。数分後、日本人選手はロングシュートを放ち、ゴールキーパーにまたもや素晴らしいセーブを強いた。そして、続くコーナーキックから、今度は胸でセーブして無失点を守り、再び活躍した」

見事なクリーンシート勝利を収めたスペインだった一方で、「この試合は決して親善試合とは言えなかった。日本は同点ゴールを目指して容赦なく攻め続け、終盤までプレッシャーをかけ続け、後半は優勢に試合を進めた。しかし、勝利を手にしたのはスペインだった」と、日本の奮闘についても拍手を送った。