日本代表がブラジルとの激闘を制してW杯のリベンジ！アンチェロッティ監督は抗議でレッドカードを受けて退場

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【サッカー日本代表・最新情報】日本代表がブラジル代表と対戦した。

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日本代表は14日の午後7時15分にキックオフした国際親善試合「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジルと対戦した。

サムライブルーは［4-2-3-1］でGKは鈴木彩艶、ディフェンスには左からDF伊藤洋樹、DF町田浩樹、DF瀬古歩夢、DF中野就斗が並んだ。ダブルボランチはMF田中碧とMF鎌田大地で、2列目にはMF中村敬斗、MF久保建英、MF堂安律と強力なアタッカー陣がそろった。最前線はFW前田大然となった。

今夏のFIFAワールドカップ2026で敗れた宿敵に対して、序盤から激しい攻防をみせた。ファーストシュートはFWエステヴァンで、7分にカットインから左足シュートを放つも、ゴール左側に外れた。

一方の日本もボールを握りながらもサイドアタックを中心にして、ゴール前に侵入していく。すると15分に先制点。カウンターの流れから中盤の混戦を制すると、堂安がスルーパス。抜け出した久保がボックス内で左に少しだけボールをずらすと、すぐさま足を振り抜いてゴール右隅へ流し込んだ。

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さらに18分には背後に抜け出した前田がGKと1対1に。シュートは弾かれて、こぼれ球を押し込むもシュートは外れた。それでも、すぐさま19分に右サイドから抜け出した中野がマイナスの折り返し。これに反応した中村がシュートを突き刺して、2-0とした。

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33分にはカウンターの流れから再びエステヴァンがボックス内へ侵入するも、これを鈴木彩が果敢な飛び出しで防いだ、しかし直後のプレーとなった34分にFWヴィニシウス・ジュニオールが何もないところから見事なゴラッソ。この試合で守備面で貢献できていなかった背番号7が強烈なシュートを左サイドネットに突き刺した。

1-2となったなか、日本はカウンターから好機をうかがうも、防がれて守る時間が続く。45分にはパスミスからMFアンドレにミドルを打たれるも、鈴木彩が再びファインセーブを見せた。前半終盤は耐える展開となったものの、そのままのスコアで後半へ向かった。

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拮抗した展開が続くなか、58分にブラジルが先に動いた。アリソン・サンターナ、マルロン・ゴメス、ジョナタン・ジェズスが3枚同時投入された。対する日本は、62分にDF菅原由勢と中野、MF佐野海舟と久保を交代した。

1点ビハインドのブラジルはFWエンドリッキを投入。再び日本も72分にカードを切って、伊東純也、小川航基、坂元達裕、南野拓実が入った。

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75分にヴィニシウスが再びゴラッソ。所属クラブのレアル・マドリー（ラ・リーガ）では不調にあえぐなか、ショートコーナーキックを受けるとそのままカットインから右足を振り抜いた。ボールは右ポストに当たって、そのままゴールインとなった。試合は振り出しに戻った。

反撃したい日本だったが、パスミスやボールロストもあってなかなか攻め込めない。そんな日本を畳み掛けるように、ブラジルは79分に2枚替え。ジョアン・ゴメス、ヴァンデルソンが入った。その後も押し込まれる展開となった。

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状況を変えたい日本はMF佐野航大、DF板倉滉、DF鈴木淳之介を86分に送り込んだ。アディショナルタイムは4分となった。その表示がされた直後、値千金のゴールが生まれた。

左サイドの折り返しに佐野航がミドル。これが相手に当たると、こぼれ球に詰めたのは坂元。ふわりと浮かせて、決勝点となった。審判に抗議をしたブラジルのカルロ・アンチェロッティ監督にはレッドカードが出された。

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試合はそのまま3-2で終了。日本が今夏のFIFAワールドカップのリベンジに成功した。