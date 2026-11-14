中村敬斗、ブラジル撃破にも「大事なW杯で負けたのは課題」それでも親善試合の勝利を重視「FIFAランクに関わる以上、勝つことが大事」

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【サッカー日本代表 最新ニュース】日本代表（SAMURAI BLUE）は11月14日、シンガポールでブラジル代表と対戦した。

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日本代表MF中村敬斗が、ブラジル代表戦でのゴールと勝利を試合後のフラッシュインタビューで振り返った。

日本代表は14日、シンガポール・ナショナル・スタジアムで行われた国際親善大会「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」でブラジル代表と対戦した。

2026年6月のFIFAワールドカップ（W杯）では、決勝トーナメント1回戦でブラジルに逆転負けを喫した日本。約4カ月半ぶりの再戦では、立ち上がりから積極的な攻撃を見せた。

15分に久保建英がカウンターから先制ゴールを奪うと、19分には右サイドを抜け出した中野就斗がグラウンダーのクロスを供給。ニアサイドで久保がボールをスルーし、最後は中村が右足でゴール左隅に流し込んだ。

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2025年10月のブラジル戦でも得点していた中村は、これでブラジル相手に2試合連続ゴールを記録した。

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試合後、中村は自身のゴールについて「まず久保選手が（ニアで）ファーストコースに動いてくれて、それによって後ろが空いた。右サイドから良い形で崩してくれたおかげなので、本当に僕は決めるだけだった。周りに感謝したいです」と、チームメートの働きに感謝した。

また、ブラジルとの対戦については、親善試合での勝利を評価しつつも課題を口にした。

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「1年に3回試合をして、2度勝っていますけど、大事なワールドカップで負けてしまっているというところは問題だと思います。ただ、FIFAランキングに関わってくる以上、こういう親善試合とはいえ、絶対に勝つということは大事だったので、今日は勝って本当に良かったと思います」

日本代表は17日にパラグアイ代表との対戦を控える。中村は「中2日でパラグアイ戦がありますけど、必ず勝って、一つでもFIFAランキングが上がるように頑張りたいと思います」と、次戦への意気込みを語った。